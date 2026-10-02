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2 de octubre de 2026 - 18:34
Chequeado.

El RIGI de la gestión de Milei: los proyectos aprobados y los dólares que ingresaron hasta ahora

-El Gobierno nacional anunció en Francia la aprobación de 2 proyectos que prevén una inversión de más de US$ 16.240 millones bajo el régimen del RIGI. Se trata de un proyecto para Vaca Muerta por US$ 12.240 millones y otro para el desarrollo minero en Catamarca.

-Según datos oficiales del Ministerio de Economía, hay 47 proyectos inscriptos: 23 aprobados por US$ 49.700 millones y 24 en evaluación por US$ 159 mil millones.

-Hasta el primer trimestre de 2026 ingresaron inversiones por US$ 762 millones netos en el marco del RIGI, y se esperan desembolsos por más de US$ 6 mil millones anuales entre 2026 y 2028

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El ministro de Economía Luis Caputo (La Libertad Avanza) presentó el ingreso al RIGI del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por las empresas Pluspetrol y Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), que se desarrollará en Vaca Muerta y prevé una inversión de US$ 12.400 millones.

Más tarde, el presidente Javier Milei se reunió con el CEO de la multinacional Glencore, y se anunció el ingreso al RIGI del proyecto de cobre y oro Agua Rica en Catamarca, por US$ 4 mil millones.

¿Cuántos proyectos se aprobaron hasta ahora en el marco del RIGI y qué inversiones se hicieron efectivas desde la creación del régimen?

23 proyectos aprobados por US$ 49.700 millones

El RIGI fue creado en el marco de la Ley Bases a mediados de 2024 y reglamentado en agosto de ese año. Fue presentado por la gestión de Javier Milei como una de las herramientas centrales para atraer dólares, reactivar sectores estratégicos y transformar a Argentina en un polo exportador de energía, minería y tecnología.

El régimen ofrece incentivos fiscales (a partir de la exención y baja de impuestos), aduaneros y cambiarios durante 30 años para inversiones de más de US$ 200 millones. Además, somete la resolución de conflictos al arbitraje internacional.

De acuerdo con los datos oficiales, 47 proyectos se encuentran inscriptos en el marco del RIGI, de los cuales 23 fueron aprobados (ya fueron oficializados en el Boletín Oficial) y 24 se encuentran en evaluación.

La mitad de los proyectos aprobados (12) están destinados al sector minero, mientras que 7 se dedican al petróleo y gas, 2 a la energía eléctrica y los 2 restantes a la siderurgia e infraestructura. En total, estos proyectos comprometieron una inversión total de US$ 49.700 millones.

En tanto, de los 24 proyectos en evaluación, 14 pertenecen al sector de petróleo y gas, 6 a la minería, 3 a la energía eléctrica y el restante a la tecnología. En este caso, la inversión prometida asciende a US$ 159 mil millones.

Según datos del Observatorio del RIGI, realizado por organizaciones de la sociedad civil en base a datos oficiales, entre los proyectos ya aprobados, el de mayor inversión estimada (US$ 15 mil millones) es la planta de licuefacción de gas natural en las costas de Río Negro, a cargo de Southern Energy, un consorcio de empresas locales y extranjeras.

Entre los proyectos en evaluación, el de mayor inversión prometida es Argentina LNG, por US$ 51 mil millones. Liderado por YPF junto a socios internacionales, este proyecto busca extraer, licuar y exportar gas natural desde Vaca Muerta.

¿Cuántos dólares efectivamente ingresaron por el RIGI hasta ahora?

Más allá de los datos sobre la inversión proyectada, la mayoría de los proyectos aprobados por el RIGI implican una inversión a largo plazo, por lo que hasta ahora se desembolsó efectivamente un pequeño porcentaje del total comprometido.

De acuerdo con una presentación a inversores realizada por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, hasta el primer trimestre de 2026 habían ingresado US$ 762 millones netos en inversiones: US$ 1.205 millones de ingresos, matizados por salidas por US$ 452 millones.

Según las proyecciones oficiales en base a los planes de inversión de los 23 proyectos aprobados, el Gobierno espera para este año ingresos de capital por US$ 6.200 millones, monto que prácticamente se mantiene en 2027 (US$ 6.251 millones) y 2028 (US$ 6.644 millones).

En este escenario, un trabajo del Observatorio del RIGI advirtió que “prácticamente todas las inversiones aprobadas estaban en ejecución o habían sido anunciadas [antes de la aprobación de la ley], lo que da cuenta de un impacto casi nulo del RIGI en lo que refiere a la dinamización de nueva formación de capital”.

Autor: José Giménez

Edición 1: FB

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