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2 de octubre de 2026 - 13:38
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Murió Augusto Belluscio, exjuez de la Corte Suprema, a los 96 años

Augusto Belluscio murió a los 96 años. Fue especialista en Derecho de Familia e integró la Corte Suprema desde el regreso de la democracia hasta 2005.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio murió a los 96 años

El ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio murió a los 96 años

Augusto César Belluscio, exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los juristas argentinos más reconocidos en Derecho Civil y de Familia, murió a los 96 años. La noticia se conoció este viernes 2 de octubre y generó repercusiones en el ámbito judicial, donde desarrolló una extensa trayectoria que tuvo como punto central sus más de dos décadas en el máximo tribunal.

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Belluscio había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1955 y cinco años después obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Su carrera judicial comenzó como secretario de un juzgado nacional en lo Civil y posteriormente avanzó por diferentes instancias de la Justicia.

Uno de los jueces de la Corte del regreso democrático

Uno de los capítulos centrales de su carrera comenzó en 1983, después del retorno de la democracia. El entonces presidente Raúl Alfonsín lo propuso para integrar la nueva Corte Suprema y el Senado prestó acuerdo para su designación en diciembre de aquel año.

Belluscio compartió inicialmente el máximo tribunal con Carlos Fayt, Enrique Petracchi, José Severo Caballero y Genaro Carrió. Esa composición quedó asociada institucionalmente a la recuperación democrática luego de la última dictadura militar.

Con el paso de los años atravesó diferentes conformaciones de la Corte y cambios de gobierno. Especialista en Derecho Civil y particularmente en Derecho de Familia, también desarrolló una extensa actividad académica y doctrinaria.

Por qué dejó la Corte Suprema en 2005

Belluscio permaneció en el máximo tribunal hasta 2005, cuando tomó una decisión que también quedó vinculada a su trayectoria judicial: presentó su renuncia al aproximarse a los 75 años.

El magistrado había participado del fallo de 1999 en el caso del juez Carlos Fayt, mediante el cual la Corte declaró inválida la cláusula que establecía la caducidad de los nombramientos judiciales al alcanzar esa edad. Cuando llegó su propio turno, Belluscio consideró que permanecer en el cargo podía interpretarse como un beneficio derivado de una sentencia que él mismo había firmado.

Presentó su dimisión en junio y la hizo efectiva el 1° de septiembre de 2005, cerrando así más de 21 años como integrante de la Corte Suprema. LA NACION

Tras su salida, Elena Highton de Nolasco fue elegida vicepresidenta del máximo tribunal y también lo reemplazó al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. infobae

La muerte de Belluscio, a los 96 años, cierra la historia de uno de los integrantes de aquella Corte conformada durante la recuperación democrática y de un jurista cuya trayectoria estuvo especialmente vinculada al desarrollo del Derecho Civil y de Familia en Argentina.

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