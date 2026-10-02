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2 de octubre de 2026 - 12:23
Parte médico.

Mirtha Legrand mejora y se prepara para volver a su casa

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei. El nuevo parte confirmó que se encuentra muy bien y se recupera para regresar a su casa.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su estado de salud.&nbsp;

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Mirtha Legrand evoluciona favorablemente: qué dice el un nuevo parte médico

La novedad representa un nuevo paso favorable después de varios días de internación. Mirtha permanece en una habitación común y, aunque todavía no se comunicó oficialmente cuándo recibirá el alta, el objetivo planteado ahora por los profesionales es completar su recuperación para que pueda abandonar el sanatorio.

Mirtha Legrand continúa recuperándose

La conductora había reingresado al Mater Dei el 18 de septiembre, menos de una semana después de haber recibido el alta de una internación anterior. En aquella oportunidad, el sanatorio informó que presentaba un cuadro compatible con una neumopatía, motivo por el cual quedó hospitalizada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control médico.

Desde entonces, los diferentes partes fueron mostrando una evolución progresiva. El 25 de septiembre se informó que se encontraba muy bien de su cuadro respiratorio y que había comenzado a incrementar su actividad física con el equipo de kinesiología.

Tres días después llegó otra noticia importante: había finalizado el tratamiento con antibióticos y continuaba evolucionando favorablemente.

El miércoles 30, el parte firmado por el director médico del Mater Dei, Enrique Echagüe, señaló que Mirtha se encontraba “muy bien” de la neumopatía y presentaba una “franca mejoría”. También se confirmó que continuaba acompañada por su familia.

El próximo objetivo: regresar a casa

La actualización de este viernes marca otro avance porque introduce directamente la posibilidad de su regreso al hogar. El equipo que la atiende informó que Mirtha está “en proceso de recuperación para volver a su casa”.

Por el momento, no existe una fecha oficial para el alta médica, por lo que la conductora permanecerá internada hasta que los profesionales consideren que se encuentra en condiciones de continuar la recuperación fuera del sanatorio.

Mirtha había recibido un alta anterior el 13 de septiembre, después de permanecer una semana internada por un problema respiratorio. Sin embargo, cinco días después debió regresar al Mater Dei por el cuadro de neumopatía que motivó esta segunda hospitalización.

La evolución de los últimos días, sin embargo, viene siendo sostenidamente favorable y el nuevo objetivo médico ya está puesto en que pueda regresar a su casa.

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