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2 de octubre de 2026 - 17:02
Economía.

El Gobierno anunció inversiones por US$27.000 millones tras su visita a París

Durante su visita a París por la Argentina Week, el presidente Javier Milei recibió anuncios de inversión por más de US$27.000 millones destinados a distintos proyectos en la Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno anunció inversiones por US$27.000 millones tras su visita a París.&nbsp;

El Gobierno anunció inversiones por US$27.000 millones tras su visita a París. 

El Gobierno destacó que la visita de Javier Milei a París dejó anuncios de inversión por más de US$27.000 millones para la Argentina. Las iniciativas están concentradas principalmente en los sectores de minería y energía.

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El Gobierno anunció inversiones por US$27.000 millones tras su visita a París

El presidente Javier Milei consiguió anuncios de inversión por más de US$27.000 millones para la Argentina, principalmente en sectores estratégicos como la minería y la energía.

Los proyectos fueron anunciados durante su visita a París, donde participó junto a parte de su gabinete y 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week. Los anuncios de inversión alcanzan a cuatro provincias argentinas: Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca.

Los anuncios incluyen inversiones de TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, GyP y Glencore, destinadas a ampliar la producción de energía, impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y poner en marcha nuevos proyectos vinculados con la minería.

Otro de los anuncios realizados en París estuvo vinculado con Argentina LNG. YPF, Eni y XRG confirmaron que el jueves 26 de noviembre firmarán la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto, que prevé una inversión estimada en US$51.000 millones.

Tras los anuncios, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales el balance de la gira por París y destacó el volumen de las inversiones comprometidas. “Excelente semana. Cada vez más confianza en el país, el presidente Javier Milei y su rumbo elegido. Casi US$30.000 millones en nuevas inversiones para los próximos años”, publicó en X.

Argentina Week: cuáles son las inversiones anunciadas y de cuánto son

TotalEnergies proyecta invertir US$10.000 millones en la Argentina durante la próxima década para incrementar la producción de petróleo y gas. El plan contempla tres proyectos que se desarrollarán en Tierra del Fuego y Neuquén.

Dentro de su plan de inversiones, TotalEnergies destinará US$1500 millones al desarrollo de pozos submarinos en un proyecto de gas offshore en Tierra del Fuego, denominado Alberdi.

En Neuquén, la compañía prevé elevar la producción de gas en Aguada Pichana de 14 a 16 millones de metros cúbicos diarios. Además, en San Roque, dentro de Vaca Muerta, busca avanzar con el desarrollo de petróleo no convencional, un proyecto que contempla una inversión de US$5000 millones.

En Chubut, Pan American Energy (PAE) y el gobierno provincial anunciaron una inversión superior a los US$1200 millones para el desarrollo del yacimiento Cerro Dragón, en la cuenca del Golfo San Jorge. La iniciativa contempla medidas para incrementar la producción y prolongar la vida útil de una de las áreas petroleras más importantes del país.

El plan de inversiones incluye también un acuerdo estratégico con SNF para sumar 20 nuevas plantas de inyección de polímeros y duplicar así las instalaciones disponibles en la cuenca. En paralelo, se proyecta la perforación de 100 pozos y la realización de unas 600 intervenciones, enfocadas en mejorar la recuperación terciaria y contener el declino natural de Cerro Dragón.

Además, la iniciativa contempla un esquema consensuado con los representantes sindicales, que apunta a optimizar el funcionamiento de las operaciones y sostener el empleo en el sector petrolero.

El Gobierno confirmó la aprobación de dos iniciativas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que en conjunto representan inversiones por US$16.500 millones. Una corresponde a Pluspetrol y la estatal neuquina GyP, para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta.

La otra es de la minera Glencore y apunta a impulsar las exportaciones de cobre desde Catamarca.

Con una inversión prevista de US$12.500 millones a lo largo de 25 años, la iniciativa apunta a acelerar el desarrollo del bloque y superar los 100.000 barriles diarios de producción.

Para lograrlo, las compañías proyectan construir cuatro plantas de procesamiento, instalar ductos de evacuación y perforar más de 620 pozos horizontales.

En Catamarca, la minera suiza Glencore anunció una inversión de US$4000 millones para impulsar el proyecto Agua Rica. El emprendimiento apunta a alcanzar una producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, con exportaciones proyectadas en US$2167 millones al año. Toda la producción estará destinada a los mercados internacionales.

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