Una adolescente de 13 años terminó internada en Perico por una intoxicación

Una menor de 13 años terminó internada en Perico luego de sufrir una intoxicación durante el fin de semana. De acuerdo con la información brindada por la Policía, la adolescente, oriunda de Monterrico, había participado de festejos vinculados con la Fiesta Nacional de los Estudiantes junto a otros jóvenes.

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Según el reporte policial brindado por las autoridades, la menor, de 13 años y con domicilio en Monterrico, se encontraba participando de actividades y festejos relacionados con la Fiesta de los Estudiantes.

En ese contexto, y siempre de acuerdo con la información preliminar proporcionada por la fuerza, habría consumido bebidas alcohólicas junto a otros jóvenes .

Posteriormente, el grupo se trasladó desde Monterrico hacia la localidad de Pampa Blanca.

Manifestó haber ingerido una pastilla

Una vez en Pampa Blanca, la situación generó preocupación cuando la adolescente manifestó haber ingerido una pastilla.

Ante el cuadro que presentaba y la posibilidad de una intoxicación, se dispuso su inmediato traslado para recibir atención médica.

La menor fue llevada hasta el Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde finalmente quedó internada para permanecer bajo observación y recibir la asistencia correspondiente.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre qué tipo de sustancia habría ingerido ni sobre las circunstancias en las que habría accedido a ella.

Tampoco se informó oficialmente el estado actual de salud de la adolescente más allá de que debió permanecer hospitalizada.

Investigan las circunstancias del episodio

El caso quedó incluido entre los hechos reportados por la Policía durante el balance del fin de semana.

Ahora será necesario establecer las circunstancias en las que se produjo el presunto consumo de alcohol y determinar qué sustancia habría ingerido posteriormente la menor.

Desde las autoridades no se difundieron, por el momento, datos sobre otras personas que hayan requerido atención médica en relación con este mismo episodio.