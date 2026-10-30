viernes 30 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2026 - 17:28
Policiales.

Santiago del Estero: cayó el acusado de matar a su pareja de cinco puñaladas

El principal sospechoso del crimen, Julio Emilio Tejeda, fue capturado durante la madrugada del jueves en una casa abandonada de San Lorenzo, Santiago del Estero.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Santiago del Estero: cayó el acusado de matar a su pareja de cinco puñaladas.&nbsp;

Santiago del Estero: cayó el acusado de matar a su pareja de cinco puñaladas. 

Julio Emilio Tejeda fue detenido en San Lorenzo, Santiago del Estero durante la madrugada del jueves, tras ser señalado como el presunto autor del asesinato de su pareja, María Eugenia Vanina Galván.

Lee además
Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevabamás de dos kilos de marihuana en un colectivo
Policiales.

Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevaba más de dos kilos de marihuana en un colectivo
Murió un joven de 27 años en Santiago del Estero y sospechan que se intoxicó con veneno para ratas.
Policiales.

Santiago del Estero: investigan la muerte de un joven y sospechan que tomó veneno para ratas

Santiago del Estero: cayó el acusado de matar a su pareja de cinco puñaladas

Tras permanecer prófugo desde el martes, Julio Emilio Tejeda fue detenido en una zona montuosa de San Lorenzo, en las inmediaciones del paraje La Aurora, departamento Banda.

Está acusado de asesinar a su pareja, María Eugenia Vanina Galván, quien murió a los 33 años tras recibir más de cinco heridas de arma blanca en una vivienda de Clodomira.

El ataque tuvo lugar cerca de las 13:40 en una casa ubicada en la intersección de Taboada y Segundo Pasaje. De acuerdo con la información preliminar, en el lugar también estaban presentes una hija de la mujer, de 6 años, y su hermana, de 29.

Tras un pedido de auxilio, la Policía y los equipos sanitarios acudieron al domicilio y constataron que la víctima ya había fallecido. En tanto, las primeras averiguaciones indicaron que Tejeda se habría retirado del lugar en una moto negra, por lo que se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda.

Tras dos días de búsqueda, los investigadores lograron localizar al sospechoso alrededor de las 5 de la mañana. De acuerdo con Diario Panorama, Tejeda se encontraba oculto en una casa abandonada y fue detenido sin ofrecer resistencia.

El fiscal Pedro Ibáñez está al frente de la investigación y confirmó que el acusado fue llevado a Clodomira, donde continúa detenido por disposición del juez de Control. La causa fue calificada inicialmente como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

Además, el fiscal indicó que el acusado fue encontrado en buen estado de salud y que vestía, aparentemente, la misma ropa que tenía el martes, cuando abandonó la vivienda en la que se produjo el asesinato.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un arma blanca que podría estar vinculada con el crimen. Ahora, los investigadores realizarán los análisis correspondientes para determinar si fue utilizada en el ataque y si contiene rastros de interés para la causa.

Las horas previas al ataque

Los investigadores intentan establecer qué ocurrió en los momentos previos a la agresión, cómo fue la secuencia del ataque y si había antecedentes de violencia en la relación. En ese marco, avanzan con el análisis de testimonios, comunicaciones y distintas medidas de prueba para reconstruir el contexto del crimen.

Entre las líneas de investigación figura una posible discusión entre ambos durante la mañana del crimen. También se intenta determinar si el acusado habría reaccionado por celos ante una presunta relación entre Galván y Roy Delgado, un conocido de la pareja.

También trascendieron imágenes de supuestos intercambios de mensajes que pertenecerían al celular de Galván. Una de las capturas muestra una comunicación enviada aparentemente a las 12.53, poco antes del asesinato.

Además, circuló un estado de WhatsApp que sería del acusado y que contenía la frase: “Te estoy buscando a vos y a la traidora de mi mujer”.

Sin embargo, todavía resta confirmar mediante análisis periciales si las capturas son auténticas, cuándo fueron realizadas y cuál fue el contexto de las conversaciones. Por eso, su contenido aún no constituye una prueba concluyente dentro de la causa.

Según confirmó el fiscal Ibáñez, la víctima sufrió más de cinco heridas de arma blanca. Ahora, los estudios médicos y las pericias sobre el elemento secuestrado permitirán avanzar en la reconstrucción de la agresión y precisar cómo se produjo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en Santiago del Estero a un jujeño que llevaba más de dos kilos de marihuana en un colectivo

Santiago del Estero: investigan la muerte de un joven y sospechan que tomó veneno para ratas

Decomisaron más de 17 mil atados de cigarrillos y 400 kilos de hojas de coca en Salta y Jujuy

Investigan la muerte de una mujer y dos de sus hijos en una zona rural de Bolívar

"Mi papá sigue en estado crítico, peleándola": el dolor de los hijos del peregrino atropellado en Ruta 66

Lo que se lee ahora
Conmoción en Bolívar: encontraron muertos a una mujer y sus dos hijos e investigan si se intoxicaron.
Policiales.

Investigan la muerte de una mujer y dos de sus hijos en una zona rural de Bolívar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril video
Jujuy.

Feria de las Ofrendas en Jujuy: más de 100 puestos se instalaron sobre avenida 19 de Abril

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la provincia de Jujuy video
Política.

Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

Paso de Jama.
Frontera.

Paso de Jama: Chile ordenó un nuevo cierre preventivo desde las 12

El tiempo en Jujuy 
Jujuy.

Octubre cierra con un leve ascenso de temperaturas en Jujuy: ¿qué pasará con las lluvias?

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto
Deportes.

Las dos finales del Anual 2026 de la Liga Jujeña se jugarán en el estadio 23 de Agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel