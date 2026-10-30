Santiago del Estero: cayó el acusado de matar a su pareja de cinco puñaladas.

Julio Emilio Tejeda fue detenido en San Lorenzo, Santiago del Estero durante la madrugada del jueves, tras ser señalado como el presunto autor del asesinato de su pareja, María Eugenia Vanina Galván.

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Tras permanecer prófugo desde el martes, Julio Emilio Tejeda fue detenido en una zona montuosa de San Lorenzo , en las inmediaciones del paraje La Aurora, departamento Banda.

Está acusado de asesinar a su pareja , María Eugenia Vanina Galván, quien murió a los 33 años tras recibir más de cinco heridas de arma blanca en una vivienda de Clodomira.

El ataque tuvo lugar cerca de las 13:40 en una casa ubicada en la intersección de Taboada y Segundo Pasaje. De acuerdo con la información preliminar, en el lugar también estaban presentes una hija de la mujer , de 6 años, y su hermana , de 29.

Tras un pedido de auxilio, la Policía y los equipos sanitarios acudieron al domicilio y constataron que la víctima ya había fallecido. En tanto, las primeras averiguaciones indicaron que Tejeda se habría retirado del lugar en una moto negra, por lo que se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda.

Tras dos días de búsqueda, los investigadores lograron localizar al sospechoso alrededor de las 5 de la mañana. De acuerdo con Diario Panorama, Tejeda se encontraba oculto en una casa abandonada y fue detenido sin ofrecer resistencia.

El fiscal Pedro Ibáñez está al frente de la investigación y confirmó que el acusado fue llevado a Clodomira, donde continúa detenido por disposición del juez de Control. La causa fue calificada inicialmente como homicidio doblemente calificado en perjuicio de Vanina Galván.

Además, el fiscal indicó que el acusado fue encontrado en buen estado de salud y que vestía, aparentemente, la misma ropa que tenía el martes, cuando abandonó la vivienda en la que se produjo el asesinato.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un arma blanca que podría estar vinculada con el crimen. Ahora, los investigadores realizarán los análisis correspondientes para determinar si fue utilizada en el ataque y si contiene rastros de interés para la causa.

Las horas previas al ataque

Los investigadores intentan establecer qué ocurrió en los momentos previos a la agresión, cómo fue la secuencia del ataque y si había antecedentes de violencia en la relación. En ese marco, avanzan con el análisis de testimonios, comunicaciones y distintas medidas de prueba para reconstruir el contexto del crimen.

Entre las líneas de investigación figura una posible discusión entre ambos durante la mañana del crimen. También se intenta determinar si el acusado habría reaccionado por celos ante una presunta relación entre Galván y Roy Delgado, un conocido de la pareja.

También trascendieron imágenes de supuestos intercambios de mensajes que pertenecerían al celular de Galván. Una de las capturas muestra una comunicación enviada aparentemente a las 12.53, poco antes del asesinato.

Además, circuló un estado de WhatsApp que sería del acusado y que contenía la frase: “Te estoy buscando a vos y a la traidora de mi mujer”.

Sin embargo, todavía resta confirmar mediante análisis periciales si las capturas son auténticas, cuándo fueron realizadas y cuál fue el contexto de las conversaciones. Por eso, su contenido aún no constituye una prueba concluyente dentro de la causa.

Según confirmó el fiscal Ibáñez, la víctima sufrió más de cinco heridas de arma blanca. Ahora, los estudios médicos y las pericias sobre el elemento secuestrado permitirán avanzar en la reconstrucción de la agresión y precisar cómo se produjo.