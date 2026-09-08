Llevaban hojas de coca y cigarrillos ilegales desde Jujuy y fueron detenidos

Interceptaron un cargamento de coca y cigarrillos que salió de Jujuy

Un transporte de paquetería que había salido de Jujuy que se dirigía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue interceptado en Tucumán con más de 600 kilos de hojas de coca y miles de paquetes de cigarrillos de origen extranjero sin la documentación correspondiente.

El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón 55 “Tucumán”, durante un operativo preventivo desplegado sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1.356. Los efectivos detuvieron la marcha de un transporte de paquetería proveniente de Jujuy y comenzaron a verificar la carga.

Para inspeccionar los paquetes utilizaron un escáner móvil, que permitió detectar irregularidades en varios de los bultos transportados. En total, los uniformados identificaron 41 bultos que contenían hojas de coca en estado natural y otros dos con cigarrillos de procedencia extranjera, que no contaban con el aval aduanero correspondiente.

Interceptaron un cargamento de coca y cigarrillos que salió de Jujuy Más de 636 kilos de hojas de coca y casi 3.000 paquetes de cigarrillos Con autorización del magistrado interviniente, se dispuso la apertura de la carga. Durante el procedimiento se constató que los 41 bultos contenían 636 kilos con 500 gramos de hojas de coca en estado natural. Además, en los otros dos bultos fueron encontrados 2.960 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.

La mercadería quedó a disposición de la Justicia Federal. El Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispusieron el secuestro de la totalidad de la mercadería. El procedimiento quedó encuadrado en una infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero. La investigación continuará para determinar el origen y el destino final de la carga, además de establecer eventuales responsabilidades vinculadas al traslado de la mercadería.

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