Salieron de Salta: encontraron casi 360 kilos de hojas de coca ocultos en encomiendas

“Encomiendas salieron de Orán hacia Buenos Aires y escondían casi 360 kilos de hojas de coca”.

Un cargamento de 359 kilos de hojas de coca que había salido desde Orán, Salta, fue descubierto durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 9, en la provincia de Buenos Aires. La mercadería estaba distribuida en ocho encomiendas transportadas por una empresa de paquetería y tenía como destino la localidad bonaerense de La Noria.

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El procedimiento se realizó este viernes 4 de septiembre cuando efectivos de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, detuvieron la marcha del vehículo que trasladaba los paquetes.

Durante la inspección, los uniformados utilizaron un escáner móvil para revisar ocho bultos provenientes de Orán , en el norte salteño. Al observar las imágenes detectaron en su interior la presencia de una sustancia vegetal que llamó la atención de los agentes.

Los paquetes tenían como destino La Noria, en Buenos Aires , pero el cargamento no llegó a completar el recorrido previsto debido al control realizado sobre la Ruta Nacional 9.

#BuenosAires | Detectamos una carga de 359 kilos de hojas de coca en estado natural.



Surgió como resultado del control de ocho encomiendas provenientes de Orán (Salta). pic.twitter.com/8cWQZnHhhM — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) September 4, 2026

Encontraron más de 359 kilos de hojas de coca

Ante la sospecha, los efectivos procedieron a abrir las encomiendas en presencia de testigos. En el interior comprobaron que transportaban hojas de coca en estado natural.

El pesaje final arrojó un total de 359 kilos con 840 gramos, distribuidos entre los ocho bultos inspeccionados.

La Justicia ordenó secuestrar todo el cargamento

Tras el hallazgo tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, que ordenó realizar las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

Además, la Justicia dispuso el secuestro de los casi 360 kilos de hojas de coca que habían sido enviados desde Salta hacia Buenos Aires.