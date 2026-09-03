Peregrinos de Jujuy rumbo al Milagro en Salta

Los peregrinos del Milagro 2026 que parten desde Santa Victoria Oeste, Nazareno e Iruya comenzarán a atravesar distintas localidades de Jujuy en su extensa caminata hacia la ciudad de Salta. Los grupos llegarán a Reyes entre el 10 y 11 de septiembre, donde serán recibidos antes de continuar rumbo a la Catedral Basílica, recorriendo más de 115 kilómetros.
Rosa, integrante del grupo Milagros en Reyes, explicó que ya se encuentran trabajando en la recepción y asistencia de los caminantes que cada año realizan cientos de kilómetros para participar de las celebraciones centrales del Señor y la Virgen del Milagro.
Cuándo llegan los peregrinos a Reyes
Según detalló la referente, los peregrinos de Santa Victoria Oeste salieron este jueves por la mañana, alrededor de las 8, y tienen previsto arribar a Reyes el 10 de septiembre. En tanto, los grupos provenientes de Nazareno e Iruya llegarán a Reyes el 11 de septiembre.
“Son diferentes localidades con mucha distancia. Entonces primero llega Santa Victoria”, explicó Rosa durante la entrevista.
Una vez que arriban a Reyes, los peregrinos pasan la noche en la localidad y, durante la madrugada siguiente, retoman la caminata con destino a Salta.
El recorrido de Nazareno e Iruya hacia Salta
El mapa de la peregrinación establece diferentes etapas para completar el trayecto desde el norte salteño hasta la capital provincial.
El cronograma difundido marca como primera etapa formal la salida desde Nazareno el sábado 5 de septiembre a las 6 de la mañana, con destino a Las Higueras. A partir de allí, los peregrinos continuarán atravesando distintos puntos de Salta y Jujuy.
Entre las principales paradas previstas aparecen:
- 5 de septiembre: Nazareno – Las Higueras.
- 6 de septiembre: Las Higueras – Pie de la Cuesta.
- 7 de septiembre: Pie de la Cuesta – Humahuaca.
- 8 de septiembre: Humahuaca – Chucalezna.
- 9 de septiembre: Chucalezna – Maimará.
- 10 de septiembre: Maimará – Volcán.
- 11 de septiembre: Volcán – Reyes.
- 12 de septiembre: Reyes – Dique La Ciénaga.
- 13 de septiembre: Dique La Ciénaga – La Caldera.
- 14 de septiembre: La Caldera – Catedral Basílica de Salta.
De esta manera, el grupo atravesará buena parte de la Quebrada de Humahuaca antes de llegar a Reyes y continuar luego hacia territorio salteño.
Campaña solidaria para recibir a peregrinos del Milagro
Campaña solidaria para acompañar a los peregrinos
Mientras esperan su llegada, desde Milagros en Reyes llevan adelante una campaña para reunir elementos que permitan asistir a quienes realizan el exigente recorrido.
“Pedimos a la población que nos colabore con zapatillas, medias y ropa que estén en buenas condiciones, porque son más de 500 kilómetros que hacen a pie” “Pedimos a la población que nos colabore con zapatillas, medias y ropa que estén en buenas condiciones, porque son más de 500 kilómetros que hacen a pie”
También necesitan ropa cómoda, golosinas y galletitas individuales para preparar pequeñas bolsas que los peregrinos puedan llevar durante las siguientes etapas del camino.
Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 388-5738267. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 388-5738267.
La referente destacó además el acompañamiento de organismos, instituciones y profesionales que colaboran con el operativo, entre ellos Desarrollo Humano, Minoridad y Familia, SAME, Defensa Civil, podólogos y kinesiólogos.
“Es muy grande y movilizador" “Es muy grande y movilizador"
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