Fiesta del Milagro 2026: fechas clave, colectivos y precios desde Jujuy a Salta

El tiempo del Milagro en Salta ya empezó a vivirse con la entronización de nuestros patronos.

Septiembre marca el inicio de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del norte argentino: la Fiesta del Milagro en Salta , una celebración que cada año reúne a miles de fieles del país y que también convoca a muchos jujeños que viajan para participar de esta tradicional manifestación de fe.

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Las actividades del Milagro 2026 comenzarán con la tradicional Novena al Señor y la Virgen del Milagro , que se desarrollará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre , con misas y momentos de oración durante toda la jornada.

Los días centrales serán del 13 al 15 de septiembre . El domingo 13 se celebrará la Solemnidad de la Virgen del Milagro , mientras que el lunes 14 continuarán las actividades religiosas con la vigilia de oración. El momento más importante llegará el martes 15 de septiembre , con la tradicional procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro , una jornada que reúne a miles de peregrinos.

Para los jujeños, la cercanía con Salta convierte a esta celebración en una oportunidad para viajar por el día o permanecer durante las jornadas centrales. Por eso, muchos comienzan a organizar con anticipación el traslado, los horarios y los costos para participar de una de las fiestas religiosas más convocantes de la región.

Histórica peregrinación desde Lima a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro.

Fechas clave de la Fiesta del Milagro 2026

Domingo 6 al sábado 12 de septiembre

Novena al Señor y la Virgen del Milagro: misas, celebraciones y momentos de oración.

Domingo 13 de septiembre

Solemnidad de la Virgen del Milagro: comienzan las jornadas centrales de la celebración.

Lunes 14 de septiembre

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz: continúan las actividades religiosas y se realiza la vigilia de oración.

Martes 15 de septiembre

Día del Señor del Milagro: jornada principal con la tradicional procesión y la renovación del Pacto de Fidelidad.

Sábado 19 de septiembre

Misa de Acción de Gracias: cierre oficial del tiempo del Milagro 2026.

¿Cuáles son los días más importantes del Milagro 2026?

Para quienes viajan desde Jujuy, las fechas centrales para tener en cuenta son:

13 y 14 de septiembre: jornadas previas con gran participación de fieles.

jornadas previas con gran participación de fieles. 15 de septiembre: día central de la celebración del Señor y la Virgen del Milagro.

Esta última fecha es la que concentra la mayor convocatoria, con la participación de peregrinos que llegan desde distintos puntos de Salta, Jujuy y otras provincias.

La Fiesta del Milagro es una de las movilizaciones religiosas más importantes del país, con la espera de aproximadamente 800.000 personas. La cercanía entre Jujuy y Salta hace que muchos fieles jujeños opten por viajar para participar, especialmente durante las jornadas finales.

Cronograma de las actividades centrales - 15 de septiembre

00:00 a 07:00 hs: Misas continuas en la Catedral Basílica.

Misas continuas en la Catedral Basílica. 10:00 hs: Misa estacional en el atrio de la Catedral.

Misa estacional en el atrio de la Catedral. 12:00 hs: Cierre del Santuario para preparar la procesión.

Cierre del Santuario para preparar la procesión. 15:15 hs: Inicio de la procesión central con la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.

Inicio de la con la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad. 20:30 hs: Misa del peregrino.

Misa del peregrino. 22:00 hs: Cierre del Santuario

El Milagro 2026: El trayecto entre San Salvador de Jujuy y Salta capital tiene una duración aproximada de entre 2 y 3 horas desde la Terminal de Colectivos

Cómo viajar desde Jujuy a Salta para el Milagro 2026

El trayecto entre San Salvador de Jujuy y Salta capital tiene una duración aproximada de entre 2 y 3 horas, dependiendo del servicio elegido y las condiciones del viaje. También existe la posibilidad de viajar en vehículo particular, aunque durante las fechas de mayor convocatoria se recomienda planificar con anticipación.

Para quienes quieran participar de las jornadas centrales de la Fiesta del Milagro, una de las alternativas más utilizadas es viajar en colectivo desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy hacia Salta capital.

El lunes 14 de septiembre, un día antes de la procesión central, ya hay opciones de traslado disponibles desde la madrugada y durante toda la jornada, con servicios que permiten organizar el viaje según la disponibilidad de cada pasajero.

Empresas de transporte que realizan Jujuy- Salta

Balut Hnos.

Via Tac

20 de Junio

La Veloz del Norte

Aut Andesmar

Flecha Bus

Servicios de transporte

Semicama

Cama

Cama Ejecutivo

Cama Premium

Horarios

Madrugada: entre las 00 y las 06 horas.

entre las 00 y las 06 horas. Mañana: entre las 06 y las 12 horas.

entre las 06 y las 12 horas. Tarde: entre las 12 y las 20 horas.

entre las 12 y las 20 horas. Noche: entre las 20 y las 00 horas.

De esta manera, los jujeños tienen la posibilidad de viajar durante todo el día y llegar a Salta para participar de las actividades religiosas previas al momento central del Milagro.

Cuánto cuesta el colectivo de Jujuy a Salta

Los precios pueden variar según la empresa, el horario y la anticipación con la que se compre el pasaje. Como referencia, los servicios entre ambas provincias suelen ubicarse en un rango aproximado de $10.000 a $15.000 por tramo, aunque los valores pueden actualizarse según la fecha y la demanda. Debido a la gran cantidad de fieles que participan cada año, se recomienda comprar los pasajes con anticipación, especialmente para los días 13, 14 y 15 de septiembre, cuando aumenta la demanda de servicios entre ambas provincias.

¿Hay micros especiales desde Jujuy para el Milagro?

Además de los servicios habituales de línea, cada año distintas comunidades religiosas y grupos de peregrinos organizan viajes especiales hacia Salta. Hasta el momento, algunas parroquias y grupos de Jujuy se encuentran definiendo su logística para 2026, por lo que se espera la confirmación de salidas organizadas, horarios y costos. Los interesados pueden consultar en sus comunidades religiosas para conocer futuras propuestas de traslado grupal.

Una tradición que une a Jujuy y Salta

Aunque la celebración tiene su epicentro en Salta, el Milagro forma parte de una tradición religiosa profundamente arraigada en todo el norte argentino. Para muchos jujeños, viajar cada septiembre significa renovar una promesa, agradecer o simplemente acompañar una manifestación de fe que se mantiene vigente desde hace siglos.

La distancia corta entre ambas provincias permite que cada año familias enteras armen su viaje y sean parte de una celebración que trasciende fronteras.