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4 de septiembre de 2026 - 13:47
Sociedad.

Salta: denuncian que un adolescente amenazó con un arma a otros jóvenes en Campo Quijano

El episodio ocurrió el jueves, cuando dos grupos de menores volvieron a encontrarse cerca del puente tras un primer intercambio verbal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Habrían sido amenazados con un arma de fuego por un compañero en Quijano.

Habrían sido amenazados con un arma de fuego por un compañero en Quijano.

Otro hecho de violencia, que habría involucrado el uso de un arma de fuego, tuvo lugar entre estudiantes de establecimientos educativos de Campo Quijano. De acuerdo con lo señalado por los padres de tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, los jóvenes habían salido de la Escuela Técnica Ingeniero Maury y el Colegio Jovanovics cerca de las 13 del jueves.

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Iban acompañados por otros dos compañeros, cuando protagonizaron un primer intercambio verbal con otros tres menores en las inmediaciones del puente.

El arma apareció en un segundo enfrentamiento

Pocos minutos más tarde, mientras se dirigían hacia la Plaza 24 de Septiembre, los dos grupos se cruzaron nuevamente. Fue entonces cuando uno de los menores les mostró de manera intimidante que portaba un arma de fuego, que sostuvo apuntando hacia el suelo, mientras los demás adolescentes los provocaban para iniciar una pelea.

Los padres aseguraron que, a pesar de las intimidaciones, finalmente no hubo enfrentamientos ni agresiones entre los menores. No obstante, solicitaron que se tomen las medidas legales correspondientes ante la presunta exhibición de un arma.

Además, indicaron que sus hijos lograron reconocer a los adolescentes involucrados, ya que, de acuerdo con su relato, a principios de año habían protagonizado otro episodio en el que le sustrajeron una gorra a uno de sus compañeros.

La denuncia fue presentada en la Comisaría N°7 y quedó registrada inicialmente como un caso de amenazas. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, según informó La Llave del Portal.

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