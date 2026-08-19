Un adolescente armado ingresó a una escuela y amenazó a alumnos de segundo grado

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la tarde del martes en el Centro Educativo La Huerta de Salvador Mazza , donde un adolescente de 17 años habría ingresado con un arma de fuego y amenazado a alumnos de segundo grado. La Policía desplegó un operativo y logró detener al joven.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el episodio ocurrió poco después del ingreso de los estudiantes al establecimiento educativo. El adolescente habría recorrido parte de la institución con el arma en la mano y apuntado contra un grupo de niños.

La situación habría quedado registrada por las cámaras de seguridad del colegio, aunque esas imágenes todavía no fueron difundidas.

Tras un llamado al sistema de emergencias, personal policial intervino y montó un operativo que terminó con la detención del joven de 17 años , cuya identidad no trascendió.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Menores. Además, se dispuso custodia policial tanto en el Centro Educativo La Huerta como en otro establecimiento de nivel medio ubicado a menos de una cuadra.

Reclamo de los padres por la demora en la información

El episodio generó preocupación e indignación entre las familias, principalmente por el tiempo que habría transcurrido antes de que fueran notificadas.

Según manifestaron algunos padres, pese a que existen grupos de WhatsApp utilizados habitualmente para mantener comunicación con los docentes, recién alrededor de las 18 tomaron conocimiento de lo ocurrido, cerca del horario de salida.

Ante esta situación, las familias se autoconvocaron para mantener este miércoles una reunión antes del ingreso del turno tarde. Buscan conocer cómo ocurrió el episodio, quién es el adolescente involucrado y de qué manera logró ingresar armado a la institución.

Hasta el momento tampoco se confirmó si el joven sería un exalumno del establecimiento.

El Centro Educativo La Huerta es una institución privada con más de 25 años de trayectoria en Salvador Mazza y cuenta con niveles primario y secundario. Tras lo sucedido, las autoridades deberán determinar las circunstancias del ingreso del adolescente y cómo logró vulnerar los sistemas de seguridad del establecimiento.