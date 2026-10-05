Conmoción en Tucumán: hallaron muerto a un bebé tras horas de búsqueda

Encontraron muerto a un bebé de un año en un canal de riego en Tucumán y detuvieron a cuatro familiares.

El cuerpo de Brandon Eliseo Rearte , un bebé de un año y ocho meses, fue hallado en un canal de riego de Marapa, en Tucumán, luego de que el pequeño permaneciera varias horas desaparecido . En el marco de la investigación por el caso, cuatro personas fueron detenidas , entre ellas sus padres y otros dos familiares.

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Las detenciones fueron ordenadas por la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción. La medida alcanzó a la madre del niño, de 20 años ; a su padre, de 24 ; a una tía, de 28 ; y a la pareja de esta última, un hombre de 43 años .

El cuerpo del pequeño fue localizado este sábado en un sector perteneciente a la Dirección de Recursos Hídricos , cerca del barrio Héroes de Malvinas. La última vez que habían visto al niño fue durante la mañana del sábado , en el barrio San Cayetano, ubicado en el departamento Juan Bautista Alberdi.

Luego de notar su ausencia, los familiares radicaron la denuncia y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda. Del procedimiento formaron parte efectivos policiales, bomberos y equipos especializados en tareas de rescate .

El operativo se extendió durante varias horas y comprendió diferentes puntos de la localidad, incluyendo caminos, sectores con vegetación y cursos de agua ubicados en las cercanías. A las tareas también se sumaron vecinos de la zona, que colaboraron con el rastrillaje.

Después de varias horas de búsqueda y sin haber logrado localizar al pequeño, los equipos encontraron finalmente su cuerpo en un canal del área. El expediente fue registrado bajo la figura de muerte dudosa y permanece en etapa de investigación.

Tareas en el lugar y detención de los familiares

Por otra parte, de acuerdo con lo informado por medios locales, la Justicia todavía no explicó cuáles fueron las razones que derivaron en las detenciones ni precisó si alguna de las cuatro personas investigadas pudo haber tenido participación en la muerte del bebé.

Luego de localizar el cuerpo, personal especializado de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal se trasladó al lugar y llevó adelante distintas tareas destinadas a recopilar evidencias que ayuden a reconstruir las circunstancias del hecho.

Mientras persisten la conmoción y la incertidumbre entre los habitantes de la localidad, la investigación contempla como una de las hipótesis que el bebé haya caído al canal ubicado en las proximidades del barrio San Cayetano y que la corriente lo haya desplazado hasta el punto en el que fue hallado. Sin embargo, esta posibilidad aún debe ser corroborada por los investigadores.

Ahora, la Justicia deberá avanzar en la investigación para determinar de qué manera murió Brandon y reconstruir la secuencia de hechos que terminó con su caída al canal. Además, deberá esclarecer qué sucedió con el niño durante el período en el que permaneció desaparecido, hasta el momento en que fue encontrado.