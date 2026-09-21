Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: "Cada día se me hace más difícil continuar y afrontar a la vida

Ayelén Ríos , madre del bebé fallecido en el Hospital Materno Infantil de Jujuy , volvió a referirse al caso y contó cómo atraviesa estos meses mientras espera avances en la investigación. La joven aseguró que intenta continuar con su vida apoyándose principalmente en su hija y reiteró su pedido de justicia.

Ríos describió las dificultades que enfrenta desde la pérdida de su bebé y explicó que intenta concentrarse en su familia para poder seguir adelante. “Estoy tratando de salir, despejarme, tratar de enfocarme en otras cosas y más en mi hija , que es lo único que me está dando las fuerzas para poder seguir hoy en día de pie”, expresó.

La joven reconoció que atravesar cada jornada sigue siendo difícil y señaló que las consecuencias de lo ocurrido también alcanzaron a su hija. “Cada día a mí se me hace muy difícil continuar, muy difícil tener que levantarme y afrontar a la vida, porque me está costando un montón”, manifestó.

Además, agregó: “Y no solamente a mí, a mi nena también, que me cambió un montón de lo que ella era, cambió un montón a la pérdida de su hermanito, así que me está costando mucho. Más que nada eso, sobrellevar todo esto”.

Hospital Materno Infantil de Jujuy

El pedido de justicia de Ayelén Ríos

Durante su testimonio, Ayelén volvió a reclamar que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte de su bebé y que la investigación permita determinar las eventuales responsabilidades. “Quiero que se haga justicia por mi bebé, quiero que salga todo lo humanamente posible a la luz y puedan pagar todas las que tienen que pagar”, sostuvo.

Ríos también expresó que espera que el avance de la causa permita evitar que otras familias atraviesen una situación similar. “Pido que, por favor, se pongan la mano en el corazón y que salga todo rápido a la luz, porque no quiero que ninguna chica ni ningún bebé tenga que pasar lo que tuve que pasar yo”, afirmó.

Finalmente, dirigió un mensaje a los profesionales de la salud: “Que los profesionales que supuestamente estudian y tienen sus títulos hagan las cosas como ellos tienen que hacer, como se lo merece toda la gente. Porque tengan un título, no se fijen en las personas que no tengan título, porque no todos tuvieron posibilidad de estudiar como ellos”.

Qué determinaron los estudios en el Materno Infantil

El abogado que representa a la familia, Carlos Espada, explicó que los nuevos elementos incorporados al expediente permiten conocer con mayor precisión el origen del sangrado. “Hoy tenemos ya la certeza, en virtud de estos estudios, de que durante todo este tiempo el sangrado tenía que ver con un desprendimiento parcial de la placenta”, sostuvo el letrado.

Según explicó, este cuadro habría provocado que, a medida que avanzaba la situación, el bebé recibiera progresivamente una menor cantidad de oxígeno, sangre y nutrientes.

Ayelén había concurrido al hospital el día anterior al episodio más grave. Tras ser evaluada, regresó a su domicilio con indicaciones sobre determinados signos de alarma. Entre ellos se encontraba precisamente la pérdida de sangre, circunstancia que, según la querella, está documentada en el expediente.

Al día siguiente, cerca de las 17 horas, la joven habría comenzado a presentar un sangrado importante mientras se encontraba en una parada, por lo que acudió inmediatamente al Materno Infantil. La representación de la familia sostiene que el ingreso al quirófano se habría producido recién alrededor de las 22 horas.

Ayelén relató que al ingresar al hospital le realizaron una ecografía y le informaron que todo estaba bien. Sin embargo, según la querella, en ese momento no se habría detectado el desprendimiento parcial de placenta que posteriormente surgió de los estudios anatomopatológicos.

https://youtu.be/9XtAGW8_uVY