Trasladan la Sala Fucsia del Hospital Materno Infantil por 20 días

El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

El Hospital Materno Infantil realiza un reordenamiento interno de pacientes de oncohematología por trabajos de mejora en la denominada Sala Fucsia , el sector destinado a la atención de niños con tratamientos especiales. El director del hospital, Marcelo Labarta, explicó que se trata de una sala nueva que se construye en el establecimiento , mientras que actualmente los pacientes permanecen en otro sector que también requiere mantenimiento.

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El Dr. Labarta aclaró que la reubicación será transitoria y que responde a la necesidad de mejorar las condiciones del espacio donde hoy funciona la sala. “Esta sala requiere también un trabajo, un mantenimiento, y por ese motivo estamos haciendo un reordenamiento y reacomodando a estos pacientes en una sala transitoria”, señaló.

El director del Materno detalló que los trabajos incluyen mejoras en habitaciones, pintura y aislamientos necesarios por la situación particular de los pacientes. “Se deben hacer por la situación especial de estos niños que están internados acá”, remarcó.

Según indicó, actualmente hay alrededor de 12 pacientes de oncología que serán distribuidos en otro sector del hospital mientras avanza la intervención.

“Oncología tenemos aproximadamente 12 pacientes que van a ser distribuidos, ya estamos distribuyendo en otra sala” “Oncología tenemos aproximadamente 12 pacientes que van a ser distribuidos, ya estamos distribuyendo en otra sala”

Medidas sanitarias y plazo de obra

Consultado sobre los cuidados durante el traslado, Labarta aseguró que el hospital está tomando los resguardos necesarios. “Sí, por supuesto. Se tiene en cuenta esta situación. Acá se trabaja con un comité de infectología y justamente las medidas que estamos tomando nosotros es para prevención y poder brindar una mejor atención a estos niños”, sostuvo.

Sobre el tiempo que demandarán los trabajos, el director indicó que ya realizaron una evaluación técnica. “Recientemente estuvimos con el ingeniero evaluando que el arreglo y los recondicionamientos de esta sala puede estar llevando aproximadamente unos 20 días”, precisó.

Hospital Materno Infantil El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

Qué pasará con las familias del interior

Labarta también aclaró que las familias del interior que acompañan a pacientes internados no verán afectado el alojamiento. En ese sentido, recordó que el hospital cuenta con Casa Quintana para quienes llegan desde otras localidades.

“Eso va a seguir funcionando normalmente como lo veníamos haciendo. Nosotros acá en el hospital tenemos Casa Quintana, que es quien da el alojamiento para todos los pacientes que vienen del interior, así que eso no se vería afectado”, explicó.

Finalmente, el director pidió paciencia ante la situación y remarcó que el objetivo central es preservar la seguridad de los pacientes. “Esto lógicamente genera siempre un malestar y una mala información a la comunidad en general. Yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia. Se está trabajando brindando las medidas de seguridad, que son lo que vamos a priorizar”, afirmó.

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