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26 de mayo de 2026 - 12:50
Salud.

Trasladan la Sala Fucsia del Hospital Materno Infantil por 20 días

El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sala Fucsia del Hospital materno Infantil: trasladan pacientes por obras

Sala Fucsia del Hospital materno Infantil: trasladan pacientes por obras

El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

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Embed - QUÉ PASA CON LA SALA FUCSIA DEL MATERNO

Qué pasa con la Sala Fucsia

El Dr. Labarta aclaró que la reubicación será transitoria y que responde a la necesidad de mejorar las condiciones del espacio donde hoy funciona la sala. “Esta sala requiere también un trabajo, un mantenimiento, y por ese motivo estamos haciendo un reordenamiento y reacomodando a estos pacientes en una sala transitoria”, señaló.

El director del Materno detalló que los trabajos incluyen mejoras en habitaciones, pintura y aislamientos necesarios por la situación particular de los pacientes. “Se deben hacer por la situación especial de estos niños que están internados acá”, remarcó.

Según indicó, actualmente hay alrededor de 12 pacientes de oncología que serán distribuidos en otro sector del hospital mientras avanza la intervención.

“Oncología tenemos aproximadamente 12 pacientes que van a ser distribuidos, ya estamos distribuyendo en otra sala” “Oncología tenemos aproximadamente 12 pacientes que van a ser distribuidos, ya estamos distribuyendo en otra sala”

Medidas sanitarias y plazo de obra

Consultado sobre los cuidados durante el traslado, Labarta aseguró que el hospital está tomando los resguardos necesarios. “Sí, por supuesto. Se tiene en cuenta esta situación. Acá se trabaja con un comité de infectología y justamente las medidas que estamos tomando nosotros es para prevención y poder brindar una mejor atención a estos niños”, sostuvo.

Sobre el tiempo que demandarán los trabajos, el director indicó que ya realizaron una evaluación técnica. “Recientemente estuvimos con el ingeniero evaluando que el arreglo y los recondicionamientos de esta sala puede estar llevando aproximadamente unos 20 días”, precisó.

Hospital Materno Infantil
El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

El director del Hospital Materno Infantil explicó que los pacientes de oncohematología serán reubicados de forma transitoria por obras.

Qué pasará con las familias del interior

Labarta también aclaró que las familias del interior que acompañan a pacientes internados no verán afectado el alojamiento. En ese sentido, recordó que el hospital cuenta con Casa Quintana para quienes llegan desde otras localidades.

“Eso va a seguir funcionando normalmente como lo veníamos haciendo. Nosotros acá en el hospital tenemos Casa Quintana, que es quien da el alojamiento para todos los pacientes que vienen del interior, así que eso no se vería afectado”, explicó.

Finalmente, el director pidió paciencia ante la situación y remarcó que el objetivo central es preservar la seguridad de los pacientes. “Esto lógicamente genera siempre un malestar y una mala información a la comunidad en general. Yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia. Se está trabajando brindando las medidas de seguridad, que son lo que vamos a priorizar”, afirmó.

Lo que tenés que saber

  • El Hospital Materno Infantil reordena de forma transitoria a pacientes de oncohematología por obras de mejora en la “Sala Fucsia”, destinada a niños con tratamientos especiales, según explicó el director Marcelo Labarta.
  • Los trabajos incluyen mejoras en habitaciones, pintura y aislamientos. Actualmente hay unos 12 pacientes de oncología que serán distribuidos en otra sala mientras se realiza la intervención, de acuerdo con Labarta.
  • El hospital asegura resguardos sanitarios con un comité de infectología y estima que el arreglo demandará cerca de 20 días.
  • El alojamiento para familias del interior en Casa Quintana seguirá funcionando normalmente, indicó Labarta.

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