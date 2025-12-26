Salta: el 24 de diciembre nacieron 20 bebés en el Hospital Materno Infantil

La 24 de diciembre, fecha en la que se celebra la Nochebuena , se vivió con especial emoción en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta .

Recorridos. Los horarios del transporte de media distancia en Jujuy por Navidad y Año Nuevo

Según informaron, durante el martes 24 de diciembre nacieron 20 bebés , como resultado de 19 partos, uno de ellos correspondiente a un embarazo gemelar.

Del total de los nacimientos, 11 fueron varones y 9 mujeres. Según el parte oficial del Ministerio de Salud Pública, 12 partos fueron naturales y 7 por cesárea, en una jornada marcada por una intensa actividad en el centro obstétrico y las áreas de emergencia.

Además, durante la jornada del 25 de diciembre, hasta el mediodía, se registraron dos partos naturales, correspondientes al nacimiento de un niño y una niña, mientras que al cierre del relevamiento había una paciente cursando trabajo de parto.

Emergencia pediatrica - Hospital de Salta Emergencia pediátrica Salta - Foto de archivo

Intensa actividad en guardias durante Nochebuena en hospitales de Salta

Además de los nacimientos, el Hospital Materno Infantil registró una importante demanda en los servicios de guardia durante el 24 de diciembre, con un total de 232 asistencias.

Durante el 25 de diciembre, hasta el mediodía, se sumaron 58 nuevas asistencias, que incluyeron consultas pediátricas, atenciones de enfermería y controles perinatológicos.

Casos de atención por pirotecnia

En relación a los accidentes por pirotecnia, durante la madrugada de Navidad ingresó a la guardia pediátrica un niño de 11 años, con una lesión ocular leve provocada por una bengala. El menor fue asistido por el equipo médico y evaluado por Oftalmología, con evolución favorable y sin necesidad de internación.

Asimismo, se informó que el 22 de diciembre se atendió a una niña de 7 años con una quemadura leve en cabeza y pabellón auricular causada por una cañita voladora, caso que también fue resuelto de manera ambulatoria.