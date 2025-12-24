miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 08:42
Sociedad.

Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán los bancos

Durante los días festivos de Navidad y Año nuevo, los bancos no abrirán, el asueto bancario afecta directamente la atención presencial al público.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
paro-bancos-21jpg
Llegó el 24 de diciembre de 2025, fecha especial para la sociedad en general y momento donde los bancos de la Argentina no abrirán sus sucursales. Este cierre de atención no solo abarca la jornada de hoy, sino que se extenderá los días 24, 25 , de Nochebuena y Navidad y 31 de diciembre y 1 de enero. Esta disposición de asueto bancario afecta directamente la atención presencial al público, pero los usuarios cuentan con diferentes mecanismos para acceder a efectivo y mantener sus operaciones financieras activas. La medida surge tras la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que definió el calendario de trabajo para su personal e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo criterio.

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

La disposición oficial incluye tanto a bancos públicos como privados, nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Estas entidades informaron la adhesión a la invitación del BCRA para otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre. De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante ambas jornadas, además de los feriados nacionales del 25 de diciembre y 1 de enero.

Fila en bancos
Durante estos días, los usuarios bancarios no podrán acercarse a las sucursales para realizar operaciones que requieran atención presencial. La medida afecta trámites como gestión de cheques, consultas específicas o trámites de documentación que no admiten resolución digital. Por ello, las autoridades y las entidades financieras recomiendan anticipar este tipo de operaciones para evitar inconvenientes.

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes del sistema bancario pueden realizar pagos y transferencias mediante home banking, aplicaciones móviles y tarjetas de débito. Estos canales electrónicos permiten acceder a servicios financieros básicos de manera segura y rápida, según remarcaron las asociaciones bancarias. Además, los cajeros automáticos permanecerán operativos y recibirán recargas para abastecer la demanda de efectivo. Durante los fines de semana largos, la disponibilidad de dinero en los cajeros puede verse limitada por la alta demanda y los tiempos de recarga.

¿Atenderán los organismos nacionales este 24 de diciembre?

La administración pública nacional también aplicará asueto para sus empleados los días 24 y 31 de diciembre, según el Decreto 883/2025. El Gobierno fundamentó la medida en la importancia cultural, social y familiar que tienen estas fechas para la población argentina. En el comunicado oficial, se argumentó que las vísperas suelen estar dedicadas a los preparativos y traslados previos a los encuentros familiares, por lo que se consideró oportuno facilitar la organización y el descanso.

