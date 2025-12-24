miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 06:59
Navidad.

Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 de diciembre y para quiénes

Mediante decreto, se dispuso otorgar asueto administrativo y escolar para este miércoles 24 de diciembre.

Por  Claudio Serra
Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 de diciembre y para quiénes (Foto ilustrativa)

Mediante el Decreto N° 4526, el Poder Ejecutivo de Jujuy dispuso que los próximos miércoles 24 y 31 de diciembre será asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial para los agentes de la administración pública.

Asueto para las fiestas de fin de año

Ya se había confirmado que los asuetos administrativos por las fiestas de fin de año se aplicarán también el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero para los trabajadores, según decretó el Gobierno nacional mediante el Boletín Oficial.

Son para las entidades correspondientes a la Administración Pública Nacional que contarán con los respectivos asuetos los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

El Gobierno anunció que se derogará el asueto del 27 de junio para los trabajadores del Estado.
Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 y para quiénes

Desde qué hora es el asueto este miércoles 24 y para quiénes

El Gobierno Nacional dispuso el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, el artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.

