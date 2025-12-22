El increíble significado por el que se regala una bombacha rosa en Navidad

En Argentina una de las costumbres que suele realizarse en Nochebuena para recibir la Navidad es regalar una bombacha rosa. Esta tradición suele expresar buenos deseos y por eso se conserva, aunque muchos desconocen su origen.

Por qué se regala una bombacha rosa en Navidad y qué significado tiene La costumbre argentina de regalar bombachas rosas en Navidad empezó en la década de 1970 con la creencia de que usar ropa interior rosa atraería el amor y la pasión en el año nuevo venidero. Habitualmente la tradición se pasa de generación en generación, convirtiéndose en una forma divertida de compartir buenos deseos.

image Muchas familias adoptaron este momento como parte crucial de sus celebraciones navideñas. Lo cierto es que esta costumbre se sigue en diferentes regiones de Latinoamérica, ya que el rosa es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad para el próximo año.

Este color se asocia comúnmente con el amor, la amistad y la alegría, pero en esta tradición navideña, también representa la prosperidad y el éxito.

