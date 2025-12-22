lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 11:57
Navidad

El increíble significado por el que se regala una bombacha rosa en Navidad

Una de las costumbres que más se respetan en Argentina durante Navidad es regalar bombachas rosas. Cuál es el origen de esta tradición.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
regalo rosa

En Argentina una de las costumbres que suele realizarse en Nochebuena para recibir la Navidad es regalar una bombacha rosa. Esta tradición suele expresar buenos deseos y por eso se conserva, aunque muchos desconocen su origen.

Basílica San Francisco.
Atención.

Todos los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy
Alerta por tormentas en Jujuy para nochebuena.
Atención.

¡Mesa adentro! Alerta por tormentas para Nochebuena en Jujuy

Por qué se regala una bombacha rosa en Navidad y qué significado tiene

La costumbre argentina de regalar bombachas rosas en Navidad empezó en la década de 1970 con la creencia de que usar ropa interior rosa atraería el amor y la pasión en el año nuevo venidero. Habitualmente la tradición se pasa de generación en generación, convirtiéndose en una forma divertida de compartir buenos deseos.

image

Muchas familias adoptaron este momento como parte crucial de sus celebraciones navideñas. Lo cierto es que esta costumbre se sigue en diferentes regiones de Latinoamérica, ya que el rosa es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad para el próximo año.

Este color se asocia comúnmente con el amor, la amistad y la alegría, pero en esta tradición navideña, también representa la prosperidad y el éxito.

