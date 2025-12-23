martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 07:23
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

El alerta rige desde la noche del 23 de diciembre y se extiende durante Nochebuena, Navidad y la mañana del 25, con lluvias intensas, granizo y ráfagas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta meteorológico.

Alerta meteorológico.

El pronóstico advierte tormentas de variada intensidad, con episodios localmente fuertes, lluvias abundantes en cortos períodos, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora.

Zonas alcanzadas por el alerta amarillo

Las áreas comprendidas dentro del alerta incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

El fenómeno climático afecta a regiones con alta densidad poblacional y circulación constante, sobre todo en fechas marcadas por reuniones familiares, celebraciones religiosas y traslados por las fiestas de fin de año. En ese contexto, las autoridades recomiendan extremar cuidados durante la noche del 24 y la jornada de Navidad, momentos donde suelen registrarse encuentros al aire libre.

Según el informe oficial, las tormentas presentan un desarrollo irregular, con mejoras temporarias, pero con posibilidad de reactivación en distintos momentos del día y la noche.

Lluvia en navidad
Alerta por tormentas en Jujuy para nochebuena.

Alerta por tormentas en Jujuy para nochebuena.

Lluvias intensas y ráfagas durante Nochebuena y Navidad

Durante el período de alerta se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros, con probabilidad de superar esos registros en forma puntual. Las ráfagas fuertes de viento representan uno de los principales riesgos, junto con la actividad eléctrica y el granizo ocasional.

En Nochebuena, el escenario climático condiciona celebraciones al aire libre, cenas familiares en patios o reuniones en espacios abiertos. En Navidad, el alerta continúa activo, con condiciones similares durante gran parte del día.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Frente al alerta amarillo, se difunden una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos personales y materiales durante las tormentas:

  • Evitá salir durante los momentos de mayor intensidad.
  • No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros.
  • Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.
  • Cerrá y mantené distancia de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan volar o desplazarse por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
  • Precaución en traslados y celebraciones

El alerta se extiende durante tres días consecutivos, un período sensible por el movimiento habitual de personas entre localidades, visitas familiares y actividades religiosas. En rutas, calles urbanas y caminos internos, las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad y generar acumulación de agua.

Durante Nochebuena y Navidad, se aconseja seguir la evolución del clima y adaptar los planes a las condiciones meteorológicas, con especial atención en zonas bajas, áreas rurales y sectores con antecedentes de anegamientos.

