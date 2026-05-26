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26 de mayo de 2026 - 09:16
Salud.

Salta registra 20 casos de salmonelosis

El 90% de los casos de salmonelosis notificados en Salta corresponde al departamento Capital, según el reporte sanitario.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta sanitaria en Salta: Capital concentra el 90% de los casos de salmonelosis registrados este año

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Salmonella y fiebre tifoidea: ¿Qué pasa en Jujuy?

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El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 20 casos de salmonelosis en la provincia. Los datos fueron difundidos por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, en el marco del reporte de patologías bajo vigilancia hasta la semana epidemiológica 18, comprendida entre el 3 y el 9 de mayo.

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Según el informe oficial, en la última semana epidemiológica se notificaron tres casos de fiebre tifoidea y paratifoidea, enfermedades producidas por bacterias del género salmonella. Desde el inicio del año, la mayor cantidad de casos se concentró en el departamento Capital, con 18 notificaciones, lo que representa el 90% del total. También se registró un caso en Cerrillos y otro en Chicoana.

Salmonelosis en Salta: cómo se transmite

Desde la cartera sanitaria indicaron que las bacterias pueden ingresar al organismo a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Entre los productos mencionados se encuentran carne bovina y aviar, huevos, leche, mayonesa, pescados y mariscos.

También señalaron que algunas frutas y verduras frescas pueden contaminarse si son lavadas con agua no potabilizada. Otra vía de contaminación puede darse en la cocina, cuando los jugos de carne cruda, ya sea de vaca o de ave, entran en contacto con alimentos que no serán cocinados, como ensaladas.

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Salta registr&oacute; 20 casos de salmonelosis durante el primer cuatrimestre Es importante recurrir al m&eacute;dico ante un malestar estomacal (Getty)

Salta registró 20 casos de salmonelosis durante el primer cuatrimestre

Es importante recurrir al médico ante un malestar estomacal (Getty)

Otros datos del reporte sanitario

El parte de Salud Pública también actualizó la situación de otras enfermedades transmitidas por alimentos. Hasta la semana epidemiológica 18, no se registraron casos de botulismo, mientras que el botulismo del lactante acumula dos casos en el año. Además, el Síndrome Urémico Hemolítico mantiene un caso acumulado y la diarrea aguda llegó a 779 casos en la última semana, con un acumulado anual de 25.293.

En relación a los virus respiratorios, el informe indicó que en la última semana hubo 1.034 casos de enfermedades tipo influenza, 159 casos de bronquiolitis en menores de dos años, 205 neumonías y un nuevo caso de COVID-19. También se reportaron 94 pacientes hospitalizados y no se registraron fallecimientos por enfermedades respiratorias en la provincia.

Además, hasta la SE 18, la situación respecto a otras ETA es la siguiente:

• Botulismo: No se registraron casos.

• Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2

• Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

• Diarrea aguda: se registraron 779 casos.

El acumulado anual es de 25.293

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