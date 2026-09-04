El uso de tarjeta de crédito cayó: se contrajo un 10% en agosto

En medio de un escenario marcado por una mora en niveles récord , el financiamiento mediante tarjetas de crédito mostró en agosto una baja interanual real del 10,1% , según el más reciente relevamiento de First Capital Group. Al considerar el impacto de la inflación , el informe refleja una menor utilización de las tarjetas para afrontar gastos.

Al observar la evolución respecto de julio, el financiamiento mostró una baja real del 0,3% . Para esta medición se contempló una inflación estimada del 1,7% mensual y del 33,5% interanual .

Sin embargo, al analizar los valores corrientes , la tendencia fue diferente. El volumen operado con tarjetas de crédito aumentó 1,4% en un mes , mientras que el saldo total llegó a $25,1 billones . De esta manera, registró un crecimiento interanual del 20,1% , frente a los $20,9 billones contabilizados en agosto del año previo.

De todos modos, el aumento registrado en valores nominales no alcanza a compensar el efecto de la inflación durante el período, por lo que, al ajustar por precios, se traduce en una variación negativa en términos reales .

Según explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, se trata de una tendencia que ya se había observado anteriormente, aunque en los últimos meses ganó mayor intensidad: “Se acelera el retroceso de estas carteras luego de la expansión que experimentaran durante el período marzo 2024 – noviembre 2025. Es decir, la cartera se está achicando: cada vez se usa menos la tarjeta como herramienta de financiamiento”.

Más allá del porcentaje acumulado, el especialista destacó especialmente el ritmo con el que se viene produciendo el descenso. La contracción se aceleró durante los últimos meses: alcanzó el 3,4% en los tres meses, llegó al 5,9% en seis meses y trepó al 10,1% interanual.

Esta aceleración también puede observarse en la variación promedio de cada mes. En el último trimestre, la reducción mensual promedio fue del 1,13%, mientras que en el semestre se ubicó en 0,98% y, al considerar los últimos doce meses, fue del 0,84%.

Menos acceso al crédito

Barbero identificó además un componente estructural que ayuda a explicar este retroceso: las mayores dificultades que enfrentan los clientes con atrasos para acceder al financiamiento bancario, a lo que se suma una menor demanda de crédito incluso entre aquellos que todavía cumplen con los requisitos para obtenerlo.

“Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos y las Entidades Financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias, pero paradójicamente estos sectores son los menos propensos a endeudarse dada la situación actual”, explicó.

Un relevamiento realizado por la consultora Inteligencia Analítica muestra que las tarjetas de crédito constituyen la principal deuda para casi la mitad de los hogares argentinos que tienen dificultades para afrontar sus gastos.

En cuanto al comportamiento frente al último resumen, el 36% de los encuestados aseguró haberlo cancelado en su totalidad. En tanto, el 27,6% abonó un monto superior al pago mínimo, aunque sin cubrir el total, mientras que el 18,4% pagó únicamente el mínimo y otro 11,8% desembolsó una suma inferior a ese importe. Los datos muestran que, cuanto menor es la proporción del resumen que se logra cancelar, mayor es la posibilidad de recurrir a la refinanciación y caer en mora.

El relevamiento refleja que el endeudamiento mediante crédito ya no responde únicamente a la decisión de financiar compras que pueden esperar. Una parte importante de los consultados recurrió a esta herramienta para cubrir necesidades esenciales: el 44,5% señaló que tomó deuda principalmente para adquirir alimentos y productos básicos, mientras que el 32% la destinó al pago de servicios, impuestos, alquileres y otros gastos relacionados con la vivienda.

El comportamiento del financiamiento en dólares presenta una dinámica particular. Según el informe de First Capital, el monto adeudado en moneda estadounidense mediante tarjetas de crédito registró una baja mensual del 15,9% y quedó en USD 670 millones. Sin embargo, en la comparación con agosto del año anterior mostró un incremento del 1,5%, cuando había alcanzado los USD 660 millones.

Para Barbero, esta evolución se explica por un nivel de consumo que mantiene cierta regularidad durante el año. “El turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año”.