El Gobierno lanza un programa de $2 billones para impulsar el crédito hipotecario

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este miércoles un nuevo programa destinado a reactivar el crédito hipotecario en Argentina , mediante la utilización de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) .

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El esquema contempla la licitación de $2 billones en depósitos a plazo fijo entre entidades bancarias , con el objetivo de generar fondeo de mayor plazo y ampliar la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios.

La primera licitación se realizará la próxima semana por $200.000 millones , en una primera etapa destinada a evaluar la respuesta de las entidades financieras.

Los fondos del FGS se colocarán mediante licitaciones de $200.000 millones cada una .

El programa contempla dos alternativas de plazo:

Un año: UVA + un spread mínimo de 2,50%.

UVA + un spread mínimo de 2,50%. Cinco años: UVA + un spread mínimo de 4,50%.

Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación y tendrá un plazo de 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

El objetivo es que ese fondeo se transforme en nuevos créditos hipotecarios para personas que busquen comprar, construir, ampliar o refaccionar su primera vivienda.

Cuáles serán las condiciones de los créditos

Los préstamos hipotecarios otorgados con estos fondos tendrán una tasa máxima de UVA + 7,50% y un plazo mínimo de 15 años.

Además, cada crédito tendrá un límite de hasta 150.000 UVA.

El Banco Central tendrá a su cargo el seguimiento del programa y deberá controlar que las entidades financieras utilicen efectivamente los fondos recibidos para otorgar créditos hipotecarios bajo las condiciones establecidas.

Crédito hipotecario.

Caputo destacó el margen para hacer crecer el crédito hipotecario

Durante la conferencia de prensa, Caputo señaló que el crédito hipotecario todavía tiene una participación muy baja en la economía argentina.

“El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto”, afirmó el ministro, y comparó esa cifra con Chile, donde representa aproximadamente el 27%, y Estados Unidos, donde llegó al 75%.

Según Caputo, el programa busca resolver uno de los principales problemas que enfrentan los bancos: el descalce entre los plazos de los depósitos y la duración de los créditos hipotecarios.

Al contar con fondeo de mayor plazo, las entidades podrían ampliar su capacidad para ofrecer préstamos destinados a la vivienda.

El Gobierno busca fortalecer el mercado hipotecario

Caputo también sostuvo que desde la llegada de Javier Milei al Gobierno aumentó el volumen de créditos hipotecarios en pesos.

Según los datos presentados durante la conferencia, en diciembre de 2023 existían aproximadamente $7.500 millones en créditos hipotecarios en pesos, mientras que actualmente alcanzan los $16.800 millones. Ajustado en términos de UVA, el crecimiento informado es del 57%.

El ministro vinculó las dificultades históricas para desarrollar el crédito de largo plazo con la pérdida de confianza en las instituciones y en la moneda argentina.

Con el nuevo programa, el Gobierno busca ampliar el financiamiento hipotecario, extender los plazos de fondeo de los bancos y dinamizar el mercado de la construcción y la vivienda.