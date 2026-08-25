Brecha salarial de género: los hombres siguen cobrando más que las mujeres en Argentina

La brecha salarial de género en las remuneraciones alcanzó el 45,4% entre los asalariados no registrados durante 2025 en Argentina , según un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre los trabajadores registrados, la diferencia fue del 26,9% cuando se compara la remuneración promedio por puesto de trabajo.

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El estudio analizó 22,7 millones de puestos de trabajo en la economía argentina. De ese total, el 55,7% correspondió a varones y el 44,3% a mujeres. A su vez, el 50,5% de los puestos ocupados por mujeres eran asalariados registrados, frente al 47,1% entre los varones.

Las diferencias aparecen con claridad al observar las remuneraciones promedio mensuales. Entre los asalariados registrados , las mujeres registraron una remuneración promedio por puesto de aproximadamente $1,83 millones , mientras que en los varones alcanzó los $2,51 millones .

La distancia fue todavía mayor entre los trabajadores no registrados : alrededor de $388.877 para las mujeres y $712.603 para los varones . El propio INDEC advierte que esta remuneración no equivale únicamente al dinero que recibe el trabajador, ya que en el caso registrado incorpora también aportes y contribuciones sociales.

Brecha salarial de género (imagen ilustrativa).

Cuando la comparación se realiza por hora trabajada, la diferencia se reduce, aunque continúa: la brecha fue del 9,9% entre registrados y del 14% entre no registrados.

Los hombres también trabajaron más horas

El informe mostró además que los varones tuvieron un promedio de 1.702 horas anuales trabajadas por puesto, frente a las 1.327 horas de las mujeres. Esta diferencia se repitió en todas las categorías ocupacionales analizadas.

Por sectores, la presencia masculina fue mayor en actividades como construcción, minería, industria, transporte y agricultura, mientras que las mujeres tuvieron mayor participación en enseñanza, salud y servicio doméstico.

Los datos forman parte del informe del INDEC sobre remuneración, puestos de trabajo y horas trabajadas por sexo y edad correspondiente a 2025, difundido este 25 de agosto.