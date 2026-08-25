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25 de agosto de 2026 - 18:48
INDEC.

Brecha salarial de género: los hombres siguen cobrando más que las mujeres en Argentina

Un informe del INDEC mostró importantes diferencias entre mujeres y varones en salarios, cantidad de horas trabajadas y participación laboral durante 2025.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Brecha salarial de género (imagen creada con IA).
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El estudio analizó 22,7 millones de puestos de trabajo en la economía argentina. De ese total, el 55,7% correspondió a varones y el 44,3% a mujeres. A su vez, el 50,5% de los puestos ocupados por mujeres eran asalariados registrados, frente al 47,1% entre los varones.

Cuánto cobraron mujeres y varones

Las diferencias aparecen con claridad al observar las remuneraciones promedio mensuales. Entre los asalariados registrados, las mujeres registraron una remuneración promedio por puesto de aproximadamente $1,83 millones, mientras que en los varones alcanzó los $2,51 millones.

La distancia fue todavía mayor entre los trabajadores no registrados: alrededor de $388.877 para las mujeres y $712.603 para los varones. El propio INDEC advierte que esta remuneración no equivale únicamente al dinero que recibe el trabajador, ya que en el caso registrado incorpora también aportes y contribuciones sociales.

Brecha salarial de género (imagen ilustrativa).

Brecha salarial de género (imagen ilustrativa).

Cuando la comparación se realiza por hora trabajada, la diferencia se reduce, aunque continúa: la brecha fue del 9,9% entre registrados y del 14% entre no registrados.

Los hombres también trabajaron más horas

El informe mostró además que los varones tuvieron un promedio de 1.702 horas anuales trabajadas por puesto, frente a las 1.327 horas de las mujeres. Esta diferencia se repitió en todas las categorías ocupacionales analizadas.

Por sectores, la presencia masculina fue mayor en actividades como construcción, minería, industria, transporte y agricultura, mientras que las mujeres tuvieron mayor participación en enseñanza, salud y servicio doméstico.

Los datos forman parte del informe del INDEC sobre remuneración, puestos de trabajo y horas trabajadas por sexo y edad correspondiente a 2025, difundido este 25 de agosto.

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