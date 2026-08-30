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30 de agosto de 2026 - 16:37
País.

Detuvieron a Callejero Fino: iba en una camioneta sin patente y con un arma

El cantante Callejero Fino fue detenido en Tigre junto a otro hombre cuando circulaban en una camioneta sin patente y con una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detuvierona Callejero Fino

Detuvieron a Callejero Fino

El cantante y rapero Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, fue detenido en Tigre junto a otro hombre. Viajaban en una Volkswagen Amarok sin patente y la Policía Bonaerense encontró en el vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

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El procedimiento se realizó en la zona de Italia y la Ruta 27, donde efectivos que realizaban tareas de prevención detectaron que la camioneta circulaba sin los dominios colocados. Al detenerla, identificaron al músico, de 31 años, como conductor, mientras que en el asiento del acompañante viajaba otro hombre de 27 años, identificado como S. J. R.

Según informaron fuentes policiales, al ser interceptado, Callejero Fino manifestó que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra. Sin embargo, ambos ocupantes quedaron detenidos y el arma fue secuestrada junto con la camioneta.

La causa y la presentación de Callejero Fino

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que dispuso la detención de ambos y los imputó por tenencia ilegal de arma de guerra. El músico tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena, por lo que su show quedó en duda debido a que, por el momento, permanece bajo custodia policial.

Detuvieron a Callejero Fino

Detuvieron a Callejero Fino

Antecedentes judiciales

Callejero Fino ya había tenido problemas con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió cinco meses detenido en un penal y luego continuó con arresto domiciliario y una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el artista contó que aquella etapa estuvo relacionada con malas decisiones y vínculos que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas. “Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, había expresado durante su participación en Bake Off Famosos.

En agosto de 2023, el cantante anunció en redes sociales, junto a su abogado, que aquella causa había terminado y que se encontraba completamente en libertad.

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