Pity Álvarez fue declarado apto para enfrentar el juicio por asesinato. 

Luego de revisar materiales audiovisuales, los peritos concluyeron que Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. El informe será clave para definir la continuidad del proceso judicial contra el músico.

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El tribunal recibió este martes un informe de casi 30 páginas que determinó que el músico está “apto para afrontar el proceso” . De acuerdo con los especialistas oficiales, las funciones psíquicas necesarias para comprender el juicio y participar de manera adecuada se encuentran compensadas.

Además, indicaron que no encontraron elementos objetivos suficientes para sostener que exista una alteración de sus facultades que le impida ejercer sus derechos.

Para elaborar el informe, los especialistas revisaron diferentes elementos que forman parte del expediente , como antecedentes periciales, evaluaciones previas, documentación vinculada con su actual internación y registros audiovisuales recientes .

Como parte de la evaluación, los especialistas revisaron tres entrevistas realizadas a Álvarez en diferentes etapas del proceso, que fueron incorporadas a pedido del fiscal general Sandro Abraldes.

Según los peritos, en esos registros se advierten conductas, modos de comunicación y recursos cognitivos compatibles, en principio, con la posibilidad de ejercer sus facultades dentro del proceso judicial.

Por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, la evaluación presencial se realizó este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, en Lavalle 1429.

En la revisión participaron un psicólogo y un psiquiatra oficiales, además de los peritos de parte Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, designados por la defensa.

Cómo describieron a Pity Álvarez

Según consta en el informe, durante la entrevista el músico se presentó “vigil, tranquilo” y con una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”.

Los especialistas señalaron que respondió adecuadamente a las preguntas y sostuvo una atención estable, aunque por momentos adoptó una postura más pasiva y evitó brindar algunos datos.

Si bien los especialistas describieron su participación en el examen como “por momentos, limitada y fluctuante”, consideraron que esta situación no alcanza para impedir la continuidad del proceso judicial.

A su vez, el informe sostiene que durante la entrevista no presentó alteraciones sensoperceptivas, entre ellas delirios o alucinaciones.

El informe oficial, no obstante, generó el rechazo de los peritos designados por la defensa. Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego participaron de la evaluación y firmaron el documento en “disconformidad total” con las conclusiones de los especialistas oficiales.

La realización de una nueva pericia se dispuso luego de que el estado de salud de Álvarez volviera a poner en pausa el juicio. La evaluación buscaba establecer si los cambios registrados desde el examen anterior, en el contexto de su actual internación, le permitían continuar afrontando el proceso penal con pleno resguardo de sus garantías constitucionales.

Los peritos también incluyeron una recomendación ante la posibilidad de que el juicio avance mientras Álvarez continúa internado. En caso de que el tribunal determine que participe de forma remota, señalaron la importancia de contar con medidas de contención y supervisión durante las audiencias, teniendo en cuenta las posibles variaciones en su estado.

Con la nueva pericia ya incorporada al expediente, la decisión quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Los jueces citaron a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30 y, durante la audiencia, definirán si el juicio puede reanudarse.