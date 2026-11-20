Quiso asesinar a su expareja, mató por equivocación a su sobrina mientras dormía y se suicidó.

Una mujer de 27 años fue asesinada este jueves en una vivienda de Lastenia , en la provincia de Tucumán . Según la hipótesis que manejan los investigadores, el agresor habría irrumpido en el domicilio con la intención de matar a su expareja (como ocurrió en otro caso reciente), pero terminó confundiendo a la mujer con su sobrina y la atacó.

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El episodio tuvo lugar cerca de las 5.30 de la mañana , en una vivienda situada en el pasaje Toranzo , dentro del barrio La Cerámica . De acuerdo con las primeras averiguaciones, el atacante ingresó al domicilio y fue sin detenerse hasta el dormitorio en el que suponía que estaba durmiendo su expareja .

No obstante, quien se encontraba descansando en el dormitorio era María Belén Soria , que compartía la cama con uno de sus sobrinos , de apenas siete años . Ambos menores eran hijos del atacante y de su expareja, quien al momento del episodio se encontraba en el Hospital Padilla junto a un familiar que permanecía internado.

Una vez dentro de la habitación, el hombre la agredió con un elemento contundente en la cabeza, causándole lesiones que terminaron con su vida. Tras cometer el ataque, abandonó el lugar y escapó .

Las averiguaciones policiales identificaron al presunto autor del crimen como Gonzalo Oscar, quien había mantenido una relación sentimental con la tía de la joven. Algunas horas después del asesinato, un integrante de la familia se contactó con él para informarle lo sucedido y solicitarle que regresara.

Sin embargo, el hombre tomó otro camino y se trasladó hasta Ingenio Marapa, en el sur tucumano, donde murió tras arrojarse desde lo alto de una chimenea.

Los antecedentes de la relación

A partir de las declaraciones de los allegados, los investigadores pudieron conocer algunos detalles sobre el vínculo que mantenían Oscar y su expareja. De acuerdo con la información que trascendió, el hombre se encontraba muy perturbado porque habría tomado conocimiento de que la mujer había iniciado un romance con otra persona.

Por otra parte, los familiares señalaron que el hombre mantenía actitudes de vigilancia sobre su expareja. Según relataron, tiempo atrás le había regalado un celular, aunque presuntamente había incorporado programas que le permitían acceder a sus conversaciones y rastrear sus desplazamientos.

El expediente está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. Mientras tanto, las autoridades intentan determinar la secuencia del crimen y esclarecer qué circunstancias motivaron al agresor a presentarse en el domicilio de Lastenia.