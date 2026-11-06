Tucumán: detuvieron a dos brasileños acusados de asesinar a un desarrollador de videojuegos

Los dos ciudadanos brasileños arrestados en San Miguel de Tucumán mantenían un vínculo previo con Tamir Nadav e incluso habían compartido vivienda con él en su casa de Maringá , una localidad del estado de Paraná . Los sospechosos fueron identificados como Kauã Kazahaya de Arruda y Angelina Oliveira da Silva , de 20 y 19 años , respectivamente.

Ambos contaban con una orden de búsqueda internacional por su presunta participación en el homicidio del desarrollador de videojuegos . Según las hipótesis que maneja la investigación, los dos jóvenes se habrían valido de la cercanía que tenían con Nadav y del hecho de compartir su domicilio para apoderarse de su dinero.

Una vez que el hombre desapareció, incluso le comunicaron a su expareja que había emprendido un viaje. No obstante, el análisis de las operaciones realizadas en sus cuentas bancarias y los indicios recolectados dentro de la vivienda empezaron a señalar su posible responsabilidad en el caso.

Entre los elementos que despertaron sospechas durante las pesquisas, los investigadores encontraron identificaciones y tarjetas bancarias pertenecientes a Angelina en el inmueble donde vivía la víctima. A esto se sumaron distintos documentos vinculados con su trayectoria escolar , en los que figuraban tanto la dirección de esa propiedad como el número de teléfono que tenía registrado.

Los brasileños habrían utilizado dinero de la víctima

Por otro lado, las averiguaciones permitieron establecer que los acusados habrían destinado parte del dinero de Nadav a la adquisición de artículos de elevado costo. Una de las operaciones bajo análisis corresponde a la compra de dos relojes de alta gama por 9800 reales, cuyo importe fue abonado mediante una transferencia realizada desde la cuenta bancaria del desarrollador a través de PIX, la plataforma brasileña de pagos inmediatos.

Una fuga que terminó en la Argentina

Nadav, de 46 años y nacionalidad estadounidense, contaba con una extensa carrera profesional en el sector de los videojuegos, donde se había desempeñado durante más de 20 años. A lo largo de ese período participó en numerosas producciones internacionales, como Minecraft: Story Mode, The Walking Dead: A New Frontier, Batman: The Telltale Series, Marvel Guardians of the Galaxy y NBA 2K19. En 2021 decidió radicarse en Brasil para desarrollar allí sus actividades laborales.

La desaparición de Nadav fue denunciada el 3 de septiembre y, dos semanas después, el 18 de ese mes, las autoridades localizaron sus restos en su domicilio de Maringá. El cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición, dentro de una habitación que permanecía cerrada con candado. La víctima estaba inmovilizada sobre una cama, con los pies, las manos y el rostro sujetos.

Tras cometer el asesinato, los dos sospechosos dejaron la propiedad y emprendieron la fuga. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, antes de llegar a territorio argentino, ambos atravesaron Paraguay.

A partir de un requerimiento de colaboración emitido por Interpol, la Policía Federal Argentina puso en marcha un operativo de seguimiento en la provincia de Tucumán que permitió dar con los sospechosos en una zona céntrica de San Miguel. Los dos jóvenes contaban con alertas rojas de captura internacional y estaban incluidos en el registro de personas buscadas consideradas prioritarias.

Por el momento, ambos continúan bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, conducido por Guillermo Díaz Martínez. En paralelo, la Justicia lleva adelante los procedimientos necesarios para concretar el traslado de los detenidos a Brasil mediante el mecanismo de extradición.