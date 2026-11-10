Tragedia en Catamarca: murió un nene de 7 años tras caer de un juego en una plaza

Un nene de 7 años murió tras golpearse la cabeza al caer de un juego en una plaza de Catamarca.

Un nene de apenas 7 años murió después de accidentarse al caer de un juego en una plaza de Saujil , localidad ubicada en el departamento Pomán , en la provincia de Catamarca . El pequeño, identificado como Ian Argañaraz , había sido trasladado al Hospital de Niños Eva Perón , donde permaneció internado.

Sin embargo, los profesionales de la salud no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, entre ellas un traumatismo de cráneo .

El accidente se produjo durante la tarde de ayer. De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el chico se precipitó desde uno de los juegos de la plaza y sufrió un fuerte impacto en la cabeza al caer sobre el suelo.

Debido a la severidad del cuadro , debieron trasladarlo de inmediato desde el interior de la provincia hasta el hospital pediátrico de la capital catamarqueña. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada , el personal médico constató su fallecimiento.

El examen forense estableció que la muerte de Ian se produjo como consecuencia de una lesión craneal de extrema gravedad, que derivó en un shock neurogénico irreversible. Una vez concluida la autopsia, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá autorizó que los restos fueran entregados a sus padres, quienes realizaron el velatorio durante la tarde.

Peritajes en la plaza y búsqueda de fallas en la estructura

A partir de los resultados de la autopsia, la Justicia busca reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si hubo fallas en las condiciones de seguridad o en el estado de los juegos ubicados en la plaza.

Personal de la Comisaría de Saujil, junto con especialistas técnicos de la Policía provincial, llevó adelante un relevamiento en el área recreativa. Las pericias están orientadas a detectar eventuales daños en los mecanismos, deficiencias en las tareas de conservación o problemas en los anclajes que sostienen las estructuras.

Además, el Ministerio Público inició la recepción de testimonios de las personas que se encontraban cerca del lugar cuando ocurrió el episodio, con el objetivo de esclarecer cómo sucedió el accidente.

Dolor en la comunidad y reclamos por controles en plazas

El fallecimiento de Ian causó un profundo impacto entre los habitantes del departamento Pomán. En ese contexto, las autoridades y los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 391 “San Miguel”, institución a la que concurría el chico, hicieron público un mensaje de pesar para expresar su acompañamiento a los familiares.

“Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor”, expresaron.

La docente que estaba a cargo del chico también compartió unas palabras para despedirlo: “Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso. Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante”.