Santiago del Estero: un nene de 3 años tragó una perla de un collar y murió

Una tragedia conmocionó a la localidad de Cuyoj, en el departamento Banda de Santiago del Estero, donde un niño de apenas tres años murió luego de ingerir accidentalmente una pequeña perla plástica perteneciente a un collar. El episodio ocurrió durante la noche del sábado y desencadenó un desesperado intento de familiares, bomberos y médicos por salvarlo.

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Según la información difundida sobre el caso, alrededor de las 23.30 el pequeño se encontraba en su vivienda después de cenar junto a su familia. En determinado momento, su madre advirtió que el niño presentaba serias dificultades para respirar.

Los familiares descubrieron entonces que el menor se había llevado a la boca una perla plástica de un collar , que habría provocado la obstrucción de sus vías respiratorias. Ante la emergencia, intentaron realizarle maniobras de primeros auxilios, pero no consiguieron revertir la situación.

Frente a la gravedad del cuadro, la familia decidió trasladarlo inmediatamente en busca de asistencia médica y se dirigió hasta una base de Bomberos.

Bomberos intentaron reanimarlo durante el traslado

Una vez en el lugar, personal de Bomberos continuó con las maniobras de reanimación y se dispuso el traslado urgente del pequeño hacia el Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda.

Los intentos por mantenerlo con vida continuaron durante el trayecto y posteriormente en el centro de salud. Sin embargo, pese al trabajo realizado por los profesionales médicos, el niño falleció. Los primeros informes señalaron como causa una broncoaspiración vinculada al objeto que había ingerido.

La Justicia ordenó una autopsia

Tras conocerse el fallecimiento, tomó intervención la Justicia de Santiago del Estero. El fiscal a cargo dispuso una serie de medidas para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente doméstico.

Entre las actuaciones ordenadas se incluyeron entrevistas al personal de Bomberos que participó de la asistencia y un examen del cuerpo. De acuerdo con la información publicada, durante esa inspección no se observaron lesiones externas visibles.

Además, se ordenó realizar una autopsia para determinar de manera precisa la causa del fallecimiento, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Independencia.