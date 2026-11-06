El Gobierno cierra otros 72 Registros del Automotor: cuáles son las oficinas afectadas

El Gobierno puso en marcha el procedimiento para cerrar 72 registros del automotor distribuidas en diferentes puntos del país. La disposición establece un período de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ( DNRPA ) lleve adelante la reorganización y traslade los registros correspondientes a las sedes que continúen prestando servicios.

País. Uno por uno, todos los cambios que habrá en el Registro Automotor

A través de la Resolución 538/2026 , difundida este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial , el Ministerio de Justicia dispuso la eliminación de 67 dependencias y estableció el cese de las actividades en otras cinco oficinas, cuya disolución ya había sido determinada por una normativa emitida en 2025. La medida cuenta con la rúbrica del titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques .

La normativa dispuso que la DNRPA lleve adelante el proceso de clausura de las dependencias involucradas y se encargue de trasladar la documentación y los expedientes correspondientes a aquellas oficinas que permanezcan operativas .

Asimismo, el Ministerio determinó que los vehículos inscriptos en las sedes afectadas pasen a depender de otros registros . Según lo establecido, la finalidad de esta disposición es garantizar que las gestiones administrativas puedan seguir desarrollándose con normalidad, aunque el documento no especifica qué dependencia asumirá esa responsabilidad en cada situación.

El documento establece que las modificaciones previstas se enmarcan dentro del Plan Nacional de Digitalización y Reestructuración Integral del Sistema Registral Automotor, iniciativa que recibió aprobación en julio del corriente año. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que la propuesta busca implementar un modelo de funcionamiento basado en procedimientos administrativos más ágiles, una mayor eficiencia operativa y una atención centrada en las necesidades de los ciudadanos.

Por otra parte, la normativa contempla la posibilidad de eliminar, unificar o modificar la organización de distintas dependencias registrales, siempre que este tipo de medidas contribuya a optimizar la calidad y el rendimiento de los servicios ofrecidos.

Más competencias para los registros activos

La disposición autoriza a las oficinas registrales que continúen en funcionamiento a llevar adelante la inscripción de gestiones vinculadas con vehículos automotores, motocicletas, maquinaria agrícola, vial e industrial, así como también de contratos prendarios constituidos sobre bienes muebles que no requieren registración, siempre que medie una instrucción expresa de la Dirección Nacional.

Por otra parte, los responsables que se encuentren a cargo de los registros que incorporen las competencias correspondientes a otras dependencias mantendrán la titularidad de sus puestos, adecuándose su nombramiento a la nueva denominación asignada al registro.

El organismo ministerial explicó que la reorganización de las dependencias tiene como finalidad optimizar la calidad de los servicios brindados y elevar los estándares de atención al público, procurando garantizar que los ciudadanos continúen teniendo acceso a las gestiones y prestaciones disponibles.

Dependencias registrales que dejarán de operar

El acto administrativo difundido a través del Boletín Oficial incluye, en sus respectivos anexos, la identificación y numeración de todas las sedes del Registro del Automotor cuyo funcionamiento será discontinuado. Seguidamente, se presenta el listado correspondiente a cada jurisdicción provincial.

Buenos Aires

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Azul Nº 1 (01007/25006/51005).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Balcarce (51007).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Carhué (51011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Coronel Dorrego y Oriente (51015).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General Belgrano (51026).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General La Madrid (51027).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de General Rodríguez N° 2 (01247/25138).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Laprida (51037).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Lobos (51041).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón (51043).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo N° 1 (01062).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Pigüé (51062).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Quilmes N° 1 (01077).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rojas (51069).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Pedro N° 1 (01093/25081/51082).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Tandil (51083).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Trenque Lauquen (51087).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Zárate (51093).

Capital Federal

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 01 (52001).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 06 (52006).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 07 (52007).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 11 (52011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 12 (52012).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 052 (02052).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 078 (02078).

Chaco

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Resistencia Nº 1 (56008).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Ángela (56010).

Córdoba

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Córdoba Nº 2 (54006).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Deán Funes (54010).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Huinca Renancó (54024).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Jesús María (54026).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Varillas (54029).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Mackenna (54031).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Marcos Juárez (54032).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Morteros (54033).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Río Cuarto (54013).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Francisco (54016).

Corrientes

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Corrientes N° 3 (05013/29002).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Goya (55005).

Entre Ríos

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Basavilbaso y Rosario del Tala (58018).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Gualeguaychú y Urdinarrain (58011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Nogoyá (58015).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Paraná (58017).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Ramírez (58016).

Jujuy

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de La Quiaca Letra “A” (34001).

La Pampa

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Realicó (61007).

La Rioja

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 1 (12003).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 2 (12004).

Misiones

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Posadas (64004).

Río Negro

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Cipolletti (66002).

Salta

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Salta y Güemes (67006).

San Luis

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Mercedes (69003).

Santa Fe

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Chañar Ladeado (71006).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Esperanza (71007).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué (71008).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Rosas (71010).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto (71011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Rafaela (45044/71014).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rufino (71017).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Carlos Centro (71019).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Genaro y Totoras (71022).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Justo (71023).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Santa Fe Nº 2 (71028).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Vera (71035).

Santiago del Estero

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Añatuya (72001).

Tucumán

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Concepción (73003).

Las cinco oficinas suprimidas que también cerrarán

La normativa incluye cinco registros que habían sido suprimidos con anterioridad y ordenó que su cierre operativo también se complete dentro del plazo de 60 días hábiles: