Caldo de pollo casero: una receta nutritiva, liviana y fácil de digerir.

El caldo de pollo se prepara hirviendo lentamente distintas partes del ave junto con vegetales que aportan aroma y sabor. Por su contenido de proteínas fáciles de asimilar, líquidos y electrolitos, es una receta que suele incorporarse tanto a los planes alimentarios destinados a la recuperación como a las comidas de todos los días.

Se trata de una alternativa con bajo contenido graso, siempre que su elaboración no implique utilizar cantidades abundantes de aceite.

Receta de caldo de pollo tradicional El caldo de pollo se elabora mediante la cocción de distintas partes del ave en agua, a las que se incorporan vegetales de raíz y hierbas aromáticas frescas para aportar sabor.

Para conseguir una preparación transparente y con el punto justo de condimentos, es importante comenzar colocando el pollo en agua fría y mantenerlo a fuego bajo. Durante el proceso, se debe retirar periódicamente la espuma que se forma en la superficie e incorporar las verduras de manera escalonada, teniendo en cuenta cuánto tarda en ablandarse cada una.

En comparación con otros platos que demandan preparaciones más complejas, esta receta se caracteriza por su sencillez y no necesita sofritos elaborados. La clave está en respetar una cocción prolongada a temperatura suave y utilizar productos de buena calidad, entre ellos el pollo, la cebolla, el ajo y la zanahoria. Tiempo de preparación El tiempo total es de 1 hora con 10 minutos aproximadamente. Preparación (lavar y cortar ingredientes): 10 minutos .

. Cocción (hervor y simmer): 60 minutos. Ingredientes 1. 1 kilo de pollo (piernas, muslos o piezas mixtas) 2. 2 litros de agua fría 3. 1 cebolla blanca partida a la mitad 4. 4 dientes de ajo pelados 5. 2 zanahorias troceadas 6. 2 papas partidas por la mitad 7. ½ col en pedazos grandes 8. 2 elotes cortados en trozos 9. 2 ramas de cilantro fresco 10. 1 rama de hierbabuena (opcional) 11. Sal y pimienta al gusto 12. Limón y tortillas calientes para acompañar Cómo hacer caldo de pollo tradicional, paso a paso Poné las piezas de pollo en una cacerola de tamaño grande y añadí los 2 litros de agua fría hasta cubrirlas por completo. Empezar la preparación con agua a baja temperatura permite que la carne libere mejor sus sabores mientras se cocina.

Incorporá la cebolla , los dientes de ajo y condimentá con sal y pimienta según tu preferencia.

Colocá la olla sobre una hornalla a temperatura elevada y esperá hasta que el líquido alcance el punto de ebullición .

Una vez que comience a hervir, retirá con una cuchara las impurezas y la espuma acumuladas en la parte superior. De esta manera, el resultado será un caldo más transparente .

Reducí la intensidad del fuego a un nivel medio-bajo y mantené la cocción durante 40 minutos , hasta comprobar que el pollo esté tierno.

Sacá las piezas de la preparación, separá la carne en hebras y dejala reservada. Si preferís eliminar los restos de ingredientes y conseguir un líquido más limpio, pasá el caldo por un colador. Volvé a colocar el líquido filtrado en la cacerola y sumá las zanahorias , los granos de elote y las papas cortadas .

Mantené la preparación sobre el fuego durante otros 20 minutos , hasta que los vegetales se ablanden, pero conserven su forma y consistencia .

Añadí la col , las hojas de cilantro y hierbabuena , junto con la carne de pollo que habías desmenuzado y reservado.

Prolongá la cocción a temperatura baja por 10 minutos adicionales . Antes de apagar el fuego, probá el caldo y ajustá la cantidad de sal y condimentos si fuera necesario.

Llevá la preparación a la mesa bien caliente y acompañala con jugo de limón, chile en la cantidad que prefieras y tortillas recién calentadas.

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