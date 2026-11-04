El fenómeno de El Niño golpeó Brasil: un tornado causó destrozos en Chapecó. 

Un fuerte tornado azotó este miércoles la localidad de Chapecó y dejó un importante saldo de destrozos en el oeste del estado de Santa Catarina, Brasil . El fenómeno ocurrió en medio de los eventos climáticos extremos que afectan a distintos puntos de la región.

La ciudad de Chapecó , en el oeste de Santa Catarina, Brasil, fue azotada este miércoles por un tornado que dejó importantes daños materiales . El episodio se produjo en un contexto de inestabilidad meteorológica que afecta al sur del país .

Uno de los sectores más afectados fue el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso , donde la violencia de los vientos provocó la rotura de los ventanales de la terminal , desprendió estructuras metálicas y alcanzó a un avión que permanecía estacionado .

Los destrozos provocados por el tornado obligaron a las autoridades a cerrar temporalmente el aeropuerto y cancelar los vuelos previstos hasta nuevo aviso.

El episodio ocurrió durante las primeras horas del día, cuando pasajeros y empleados todavía permanecían en las instalaciones y fueron sorprendidos por la intensidad de los vientos que golpearon la terminal.

El impacto del tornado quedó registrado en distintos videos que se difundieron a través de las redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que los fuertes vientos azotaron la terminal y destrozaron los paños vidriados de la sala de espera.

Tras el paso del fenómeno, también se pudieron observar fragmentos de estructuras y materiales esparcidos por las instalaciones.

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A la rotura de las superficies vidriadas de la terminal se sumaron daños en hangares, coberturas metálicas y sectores destinados al estacionamiento de vehículos. Además, una aeronave que se encontraba en la plataforma también sufrió las consecuencias del impacto de las ráfagas.

Ante los destrozos ocasionados por el tornado, la concesionaria dispuso una serie de trabajos para inspeccionar las instalaciones y evaluar el estado de la infraestructura aeroportuaria.

El objetivo es establecer el alcance de los daños y determinar cuándo estarán dadas las condiciones para reanudar la actividad. En este contexto, solicitaron a los pasajeros que consulten con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto, debido a las posibles modificaciones y cancelaciones de los servicios.

El temporal afectó a otras localidades de Brasil

La magnitud del fenómeno también quedó reflejada en otros barrios de Chapecó, donde hubo daños materiales en viviendas y edificios. Además de los techos arrancados y los árboles caídos, se registraron inconvenientes en los servicios de electricidad y comunicación.

La situación también generó complicaciones en localidades próximas a Chapecó. En Xanxerê, el viento provocó el vuelco de dos vehículos —un camión y una camioneta tipo van— que circulaban por la ruta BR-282.

Debido a los destrozos ocasionados por el fenómeno, las autoridades recomendaron no circular por las zonas más afectadas y tomar distancia de estructuras dañadas, árboles caídos y cables sueltos.

Como parte de las medidas de prevención, el municipio de Chapecó también anunció la suspensión de las actividades escolares durante el turno tarde en los establecimientos de la red municipal, con el objetivo de resguardar a alumnos y trabajadores de la educación.