El fiscal pidió 18 años de prisión para Pity Álvarez, acusado de asesinato: "Él decidió que Cristian Díaz debía morir"

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz , ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano , se reanuda este miércoles a las 11.30 con una instancia clave del proceso: la exposición de los alegatos de la fiscalía . El acusado es Pity Álvarez.

Policiales. Pity Álvarez se prepara para declarar por primera vez en el juicio por el asesinato de su vecino

A lo largo de la audiencia, la fiscalía, a cargo de Sandro Abraldes , presenta una evaluación de los elementos probatorios y las declaraciones que se incorporaron durante el proceso judicial. Además, determinará qué grado de responsabilidad penal le atribuye al músico y solicitará una condena.

En un principio, estaba previsto que Álvarez siguiera la audiencia de manera virtual por Zoom . Sin embargo, finalmente comunicó que prefería no conectarse, ya que consideraba que sus abogados lo representaban adecuadamente .

En su exposición inicial, Abraldes cuestionó que el músico hubiera optado por portar un arma de fuego. A continuación, proyectó una imagen de Cristian Díaz , quien fue asesinado, y señaló: “Esta foto que están viendo muestra a la única víctima de este proceso, Cristian Díaz. A Cristian lo mató Pity”.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que Álvarez tenía el arma consigo antes de cruzarse con Díaz y que la había llevado con el propósito de utilizarla.

Abraldes también indicó que Álvarez no contaba con la habilitación legal para portar armas de fuego, de acuerdo con los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). “Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó el fiscal, quien remarcó que la posesión de este tipo de elementos requiere un permiso otorgado por el Estado.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal relacionó la portación del arma con el consumo problemático de sustancias por parte del músico y consideró que ambos aspectos debían evaluarse de manera conjunta.

El fiscal también mencionó antecedentes en los que Álvarez había sido vinculado con la portación de armas o amenazas con esos elementos. Entre ellos, recordó un procedimiento policial ocurrido en 2015, cuando fue detenido mientras caminaba con una pistola por Villa Lugano, y otro hecho registrado en septiembre, en el que habría intimidado a la madre de una admiradora que se acercó para pedirle una foto.

Por otro lado, Abraldes repasó cómo se desarrolló el homicidio a partir de los relatos de quienes presenciaron los hechos. También hizo referencia a la declaración de Agustina Invernoz, expareja del músico, quien aseguró que lo ocurrido le dejó consecuencias psicológicas y que debió iniciar un tratamiento.

También incorporó el relato de Carlos Ulises Stiempcich, quien presenció la agresión y aseguró que Díaz se quitó la campera e hizo un movimiento de amague, aunque no llegó a golpear al músico. De acuerdo con su testimonio, Pity le efectuó un disparo en el rostro y, una vez que la víctima estaba tendida en el piso, volvió a abrir fuego contra él en tres o cuatro oportunidades.

“Le disparó primero para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz esté muerto. No con tres, cuatro fueron, tres que impactan en Díaz. En la escena se ve que son cinco tiros, no cuatro. El imputado tenía la intención de matar”, sostuvo el fiscal. Además, agregó: “Pity andaba armado desde siempre, y Díaz no era ningún cobarde. Pity se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”.

El pedido de la querella

En la exposición de la querella del viernes pasado, el abogado Fabián Améndola, quien comparte la representación legal con Fernando Burlando de la madre de una de las hijas de la víctima, solicitó que Álvarez sea condenado a 11 años y dos meses de cárcel.

El letrado argumentó que el músico tenía plena conciencia de lo que hacía cuando ocurrió el ataque y rechazó la posibilidad de que hubiera actuado para defenderse. De acuerdo con la secuencia de los hechos planteada por la querella, Álvarez efectuó cuatro disparos contra Díaz, tres de ellos desde muy corta distancia.

El representante de la querella también solicitó que, ante una eventual condena, Álvarez tenga la posibilidad de cumplir la pena en su domicilio, con permisos para trabajar y asistir a sus tratamientos médicos.

Cuáles son los próximos pasos en el juicio a Pity Álvarez

Una vez finalizada la presentación de la fiscalía este miércoles, el debate judicial continuará con una de sus últimas instancias: el próximo viernes expondrá la defensa del músico, que dará a conocer sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29.

Con esa presentación, las partes habrán completado sus respectivos alegatos y el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia el fallo de los jueces.

El viernes anterior también brindó su testimonio Silvina Débora Álvarez, hermana del exvocalista de Viejas Locas e Intoxicados, quien se refirió al progresivo empeoramiento de su estado de salud y afirmó que su hermano era víctima de amenazas y situaciones de acoso en el barrio Samoré. “Había una suerte de persecución y hostigamiento permanente. Eso sí lo vi”, aseguró.

Al contar lo que el músico le había relatado sobre la noche del homicidio, recordó una de sus declaraciones: “Me manifestó que nunca sintió tanto miedo en su vida”. De acuerdo con su versión, Álvarez había tratado de apaciguar el enfrentamiento, pero terminó sintiéndose encerrado y sin posibilidad de escapar.

En su testimonio, Silvina también repasó los obstáculos que debió enfrentar su entorno familiar para asistir al músico en su lucha contra las adicciones y explicó los motivos que los llevaron a recurrir a profesionales de la salud. “Sentíamos que no había otra manera”, expresó.

En ese contexto, explicó que su madre, Cristina Congiú, había recurrido a distintos especialistas en psiquiatría y psicología para intentar ayudarlo. Sin embargo, señaló que en numerosas ocasiones era complicado actuar sobre el círculo que rodeaba a Pity y sobre quienes le proporcionaban las sustancias que consumía.

Silvina también hizo referencia a los problemas que tiene su hermano para sostener hábitos cotidianos y ubicarse temporalmente. “Cristian puede pasar días sin comer. Está en estados en los que no percibe si es lunes, martes o miércoles, si es de día o de noche”, relató.

En la parte final de su declaración, Silvina se dirigió a los allegados de Díaz y les expresó sus condolencias. “Les pido disculpas con el corazón. Sé lo que deben estar pasando, lo entiendo perfectamente”, manifestó.

Por último, afirmó que el músico vive con angustia lo sucedido y que siente la necesidad de reparar, de alguna manera, el daño causado: “Él siente que tiene que hacer algo para devolver eso que ya no se va a poder devolver”.