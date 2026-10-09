Detuvieron en Salta a un joven de 20 años acusado de un homicidio en Jujuy (Foto generada con IA)

Un joven de 20 años que tenía un pedido de detención vigente por una causa de homicidio simple en Jujuy fue detenido en la ciudad de Salta. El procedimiento se concretó durante tareas investigativas y recorridos preventivos realizados por efectivos policiales.

El sospechoso era buscado por su presunta vinculación con el homicidio de Gabriel Campero, ocurrido el pasado 19 de septiembre en la provincia de Jujuy, según informó el medio Periodismo Joven.

Lo encontraron cerca de las vías del ferrocarril El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13 horas, en inmediaciones de avenida Entre Ríos y calle Bolívar, en la capital salteña. Según la información difundida, los investigadores localizaron al joven en una zona cercana a las vías del ferrocarril y procedieron a verificar sus datos personales.

Detuvieron en Salta a un joven de 20 años acusado de un homicidio en Jujuy (Foto generada con IA) Durante la identificación, el sistema policial arrojó un código rojo que alertaba sobre la existencia de un pedido de detención vigente emitido en el marco de una investigación judicial en Jujuy. Tras confirmar la situación procesal del sospechoso, los efectivos se comunicaron con las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con el procedimiento.

Quedó detenido en Salta y esperan su traslado a Jujuy Una vez corroborada la orden judicial, la Justicia de Salta dispuso la detención del joven y su posterior alojamiento en la Alcaidía, donde permanecerá mientras se completan las actuaciones correspondientes. Además, durante el operativo se ordenó el secuestro de su teléfono celular y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación. El joven permanece a disposición de la Justicia y se aguarda que se concreten los trámites necesarios para su traslado a Jujuy, donde deberá continuar el proceso judicial por el homicidio de Campero. La investigación sigue en curso y será la Justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad penal en el hecho.

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