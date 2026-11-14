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14 de noviembre de 2026 - 16:18
Jujuy.

Por los vientos de esta mañana, quebró un árbol en una escuela de Alto Comedero

Las ráfagas de viento provocaron la caída de ramas en el acceso a la Escuela Municipal Marina Vilte, del barrio B6. El episodio ocurrió durante la mañana.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
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El episodio dejó numerosas ramas esparcidas sobre la vereda del establecimiento educativo, generando preocupación en un primer momento por tratarse de un sector de circulación de estudiantes, familiares y personal de la institución.

La intensidad del viento se hizo sentir en distintos momentos de la jornada y provocó este inconveniente en las inmediaciones de la escuela. Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni daños adicionales.

Escuela Marina Vilte

Escuela Marina Vilte

Cómo estuvo el tiempo durante la jornada

Las condiciones meteorológicas también tuvieron algunos cambios durante el día. Cerca del mediodía se registró una breve llovizna y, posteriormente, el tiempo mejoró, con condiciones más agradables y un leve descenso de la temperatura máxima.

Los vientos que se registraron a media mañana, generaron preocupación en un primer momento por las ráfagas que se observaron en algunos sectores barriales, aunque la intensidad fue disminuyendo con el correr de las horas, retornando la tranquilidad habitual.

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