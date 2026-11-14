Jujuy clasificó a la final del Torneo Nacional Sub 15

Jujuy en el Torneo Nacional de Selecciones Sub 15.

El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol consiguió el pase a la final del Torneo Nacional de Selecciones tras derrotar por 1 a 0 a la Liga de Villa Dolores. El encuentro se disputó en Zapala, provincia de Neuquén, donde el conjunto jujeño logró una victoria clave para seguir en carrera por el título.

Con este resultado, los representantes de Jujuy aseguraron su lugar en la definición del certamen y quedaron a un paso de consagrarse campeones nacionales en la categoría.

Jujuy va por el título nacional El equipo de la Liga Jujeña tuvo una destacada participación en la competencia, que reúne a seleccionados de distintas ligas del país. La victoria por la mínima diferencia ante Villa Dolores le permitió superar una nueva instancia y alcanzar la final.

Ahora, el conjunto Sub 15 afrontará el último desafío del torneo con el objetivo de quedarse con el campeonato y llevar el título a Jujuy.

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