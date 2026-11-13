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13 de noviembre de 2026 - 15:04
Jujuy.

Las ciudades más calurosas de Argentina este viernes 13 de noviembre y cómo está Jujuy

Catamarca, Santiago del Estero y San Juan encabezaron el ranking del SMN durante la mañana de este viernes 13 de noviembre. Jujuy continúa bajo alerta.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Jujuy también atraviesa días de temperaturas elevadas. Después de alcanzar los 37°C durante la tarde del jueves, San Salvador de Jujuy comenzó este viernes con un pronóstico de máxima de 31°C, mientras distintas zonas de la provincia permanecen bajo alerta amarilla por calor extremo.

Cuáles son las ciudades más calurosas de Argentina este viernes

De acuerdo con el relevamiento del SMN difundido por TN, a las 10 de la mañana las temperaturas más elevadas se concentraban en el norte y centro del país.

Entre las ciudades que encabezaban la clasificación aparecían:

  • San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca.

  • Santiago del Estero, Santiago del Estero.

  • San Juan, San Juan.

El ranking corresponde a las temperaturas registradas durante la mañana y puede modificarse a medida que avanza el día.

Para este viernes, los pronósticos también anticipaban máximas elevadas en Santiago del Estero, La Rioja, el este de Salta y sectores de Tucumán.

Temperaturas más altas del país a las 13:00

  • San Fernando del Valle de Catamarca: 40,6°C.
  • Santiago del Estero: 38,8°C.
  • San Ramón de la Nueva Orán, Salta: 38°C.
  • Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 37,8°C.
  • San Juan: 37,4°C.
  • San Miguel de Tucumán: 36,9°C.
  • Formosa: 36,5°C.
  • Resistencia, Chaco: 36,4°C.
  • La Rioja: 36,4°C.
  • Villa Dolores, Córdoba: 35,9°C.
  • San Luis: 35,7°C.
  • Santa Rosa del Conlara, San Luis: 35,7°C.
  • San Salvador de Jujuy: 35,5°C.
  • Córdoba Observatorio: 35,2°C.
  • Río Cuarto, Córdoba: 35,2°C

Cómo estará el tiempo en Jujuy este viernes 13 de noviembre

El calor se mantiene en la provincia, aunque el pronóstico para San Salvador de Jujuy anticipa temperaturas algo menores que las registradas durante el jueves. Además, el SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas que alcanza a sectores de los departamentos El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

Esta advertencia significa que las temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Jujuy también tiene alerta por tormentas

El calor estará acompañado por condiciones de inestabilidad atmosférica. Para la tarde y noche de este viernes, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en sectores de la Puna y zonas montañosas de Jujuy.

Se esperan lluvias localmente fuertes, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Ante las altas temperaturas, se recomienda tomar agua con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa al aire libre.

El ranking de las ciudades más calurosas continuará actualizándose durante la tarde, cuando podrían registrarse las temperaturas máximas de la jornada.

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