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13 de noviembre de 2026 - 14:54
El Niño.

Orán alcanzó los 42,9 grados y quedó entre las ciudades más calurosas del mundo

El calor extremo afectó al norte argentino; Orán superó los 42°C y San Salvador de Jujuy estuvo entre las ciudades más calurosas del país.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Orán alcanzó los 42,9 grados y quedó entre las ciudades más calurosas del mundo

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El registro corresponde al aeródromo de Orán y aparece en el cuarto puesto de la clasificación mundial de temperaturas máximas de las últimas 24 horas, detrás de dos estaciones de Mali y una de Bolivia.

Orán entre las ciudades más calurosas del mundo

De acuerdo con el relevamiento internacional de temperaturas, los registros más elevados fueron:

  1. Diema, Mali: 48,5°C.

  2. Sotuba, Mali: 48,5°C.

  3. Bermejo, Bolivia: 43,2°C.

  4. Orán, Argentina: 42,9°C.

  5. Santa Rosa, Brasil: 42,4°C.

Otras localidades argentinas también aparecieron entre los primeros puestos de la clasificación, como La Rioja y Santiago del Estero, con registros de 41,7°C. Los valores reflejan las elevadas temperaturas que se están registrando en distintas regiones del norte argentino durante noviembre.

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