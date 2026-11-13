Orán alcanzó los 42,9 grados y quedó entre las ciudades más calurosas del mundo

El calor extremo volvió a sentirse con fuerza en el norte argentino este viernes 13 de noviembre donde en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, registró una temperatura máxima de 42,9°C y se ubicó entre las localidades más calurosas del planeta, según un ranking internacional de estaciones meteorológicas.

El registro corresponde al aeródromo de Orán y aparece en el cuarto puesto de la clasificación mundial de temperaturas máximas de las últimas 24 horas, detrás de dos estaciones de Mali y una de Bolivia.

Orán entre las ciudades más calurosas del mundo De acuerdo con el relevamiento internacional de temperaturas, los registros más elevados fueron:

Diema, Mali: 48,5°C. Sotuba, Mali: 48,5°C. Bermejo, Bolivia: 43,2°C. Orán, Argentina: 42,9°C. Santa Rosa, Brasil: 42,4°C. Otras localidades argentinas también aparecieron entre los primeros puestos de la clasificación, como La Rioja y Santiago del Estero, con registros de 41,7°C. Los valores reflejan las elevadas temperaturas que se están registrando en distintas regiones del norte argentino durante noviembre.

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