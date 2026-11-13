Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición con circuitos de 21K, 10K, 5K y 2K

San Salvador de Jujuy se prepara para recibir una nueva edición de Jujuy Corre 2026 , una de las competencias de running del norte argentino. La cuarta edición se realizará el próximo domingo 22 de noviembre, con largada y llegada en Ciudad Cultural, y convocará a corredores de distintos puntos del país.

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La tradicional carrera de calle, organizada por URKU Trail & Running , tendrá circuitos de diferentes distancias, propuestas inclusivas y actividades para toda la familia. El evento comenzará a las 8 de la mañana.

La competencia ofrecerá distintas alternativas para que puedan participar tanto atletas experimentados como personas que recién comienzan a practicar running.

21 kilómetros: media maratón, destinada a corredores que buscan afrontar una prueba de mayor exigencia.

10 kilómetros: circuito competitivo para quienes cuentan con preparación en carreras de calle.

5 kilómetros: una alternativa para corredores que prefieren distancias más cortas.

2 kilómetros: prueba inclusiva y recreativa, destinada a atletas con discapacidad y personas sin experiencia previa.

Kids: una propuesta para que los más pequeños también puedan participar.

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Cómo inscribirse en Jujuy Corre 2026

Las inscripciones para la cuarta edición ya se encuentran abiertas y los interesados pueden anotarse a través del sitio oficial de la organización, URKU Trail & Running.

La plataforma de inscripción informa como fecha de cierre el 20 de noviembre a las 23:59. Los valores publicados son de $40.000 para las distancias de 21K, 10K y 5K, más el costo de servicio correspondiente. La categoría 2K/Kids figura sin cargo. Los importes pueden modificarse o quedar sujetos a disponibilidad.

En cuanto al retiro de kits, los corredores recibirán su dorsal y la remera oficial de la competencia. Además, quienes completen el recorrido recibirán una medalla finisher. La organización comunicará los detalles de entrega a través de sus canales oficiales.

Una carrera que recorrerá San Salvador de Jujuy

Como ocurrió en las ediciones anteriores, Jujuy Corre tendrá circuitos que atravesarán puntos emblemáticos de San Salvador de Jujuy, permitiendo que los participantes disfruten de distintos sectores y paisajes de la capital provincial. La propuesta combina la actividad física con el recorrido urbano y la promoción turística de la ciudad. La competencia también contará con shows, sorteos y sorpresas para quienes se acerquen a acompañar a los corredores.

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Para conocer las novedades de Jujuy Corre 2026, los interesados pueden consultar la cuenta oficial de Instagram, @jujuycorre, donde se difunde información sobre la competencia, las inscripciones y los preparativos para el domingo 22 de noviembre.