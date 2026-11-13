viernes 13 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2026 - 06:58
Deportes.

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición con circuitos de 21K, 10K, 5K y 2K

Jujuy Corre 2026 tendrá distancias para corredores de todos los niveles y actividades para toda la familia.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

San Salvador de Jujuy se prepara para recibir una nueva edición de Jujuy Corre 2026, una de las competencias de running del norte argentino. La cuarta edición se realizará el próximo domingo 22 de noviembre, con largada y llegada en Ciudad Cultural, y convocará a corredores de distintos puntos del país.

Lee además
Tercera edición de la Carrera por el Hospital de Niños.
Deportes.

Jujuy corre por una buena causa: se viene la carrera solidaria del Hospital de Niños
Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas jujeñas 
Jujuy.

Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas de Jujuy y un reclamo para tomar conciencia

La tradicional carrera de calle, organizada por URKU Trail & Running, tendrá circuitos de diferentes distancias, propuestas inclusivas y actividades para toda la familia. El evento comenzará a las 8 de la mañana.

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Cuáles son las distancias de Jujuy Corre 2026

La competencia ofrecerá distintas alternativas para que puedan participar tanto atletas experimentados como personas que recién comienzan a practicar running.

Las distancias confirmadas para esta edición son:

  • 21 kilómetros: media maratón, destinada a corredores que buscan afrontar una prueba de mayor exigencia.
  • 10 kilómetros: circuito competitivo para quienes cuentan con preparación en carreras de calle.
  • 5 kilómetros: una alternativa para corredores que prefieren distancias más cortas.
  • 2 kilómetros: prueba inclusiva y recreativa, destinada a atletas con discapacidad y personas sin experiencia previa.
  • Kids: una propuesta para que los más pequeños también puedan participar.
Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Cómo inscribirse en Jujuy Corre 2026

Las inscripciones para la cuarta edición ya se encuentran abiertas y los interesados pueden anotarse a través del sitio oficial de la organización, URKU Trail & Running.

La plataforma de inscripción informa como fecha de cierre el 20 de noviembre a las 23:59. Los valores publicados son de $40.000 para las distancias de 21K, 10K y 5K, más el costo de servicio correspondiente. La categoría 2K/Kids figura sin cargo. Los importes pueden modificarse o quedar sujetos a disponibilidad.

En cuanto al retiro de kits, los corredores recibirán su dorsal y la remera oficial de la competencia. Además, quienes completen el recorrido recibirán una medalla finisher. La organización comunicará los detalles de entrega a través de sus canales oficiales.

Una carrera que recorrerá San Salvador de Jujuy

Como ocurrió en las ediciones anteriores, Jujuy Corre tendrá circuitos que atravesarán puntos emblemáticos de San Salvador de Jujuy, permitiendo que los participantes disfruten de distintos sectores y paisajes de la capital provincial. La propuesta combina la actividad física con el recorrido urbano y la promoción turística de la ciudad. La competencia también contará con shows, sorteos y sorpresas para quienes se acerquen a acompañar a los corredores.

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Jujuy Corre 2026: se viene la cuarta edición (Archivo)

Para conocer las novedades de Jujuy Corre 2026, los interesados pueden consultar la cuenta oficial de Instagram, @jujuycorre, donde se difunde información sobre la competencia, las inscripciones y los preparativos para el domingo 22 de noviembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy corre por una buena causa: se viene la carrera solidaria del Hospital de Niños

Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas de Jujuy y un reclamo para tomar conciencia

El Gobernador de Jujuy le entregó al Papa León XIV una pintura de la Virgen de Punta Corral

La historia detrás del cuadro de la Virgen de Punta Corral que Jujuy le regaló al Papa León XIV

Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y ganó la Supercopa Argentina

Lo que se lee ahora
el lobo inicia el reducido ante almirante brown: horario, arbitro y ventaja deportiva
Deportes.

El Lobo inicia el Reducido ante Almirante Brown: horario, árbitro y ventaja deportiva

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9 video
Jujuy.

Un fuerte temporal desbordó un arroyo en Maimará: ya se habilitó el tránsito en la Ruta 9

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua
Jujuy.

15 sectores de Alto Comedero están afectados por el corte de agua

Tormentas en Jujuy.
Lluvias.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy por tres días: qué zonas están afectadas

Cambio en las paradas.
Capital.

Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

La Justicia Federal sobreseyó a seis ex funcionarios de Jujuy en la causa Caspalá video
Jujuy.

La Justicia Federal sobreseyó a seis ex funcionarios de Jujuy en la causa Caspalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel