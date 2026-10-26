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26 de octubre de 2026 - 10:07
Jujuy.

Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas de Jujuy y un reclamo para tomar conciencia

María Emilia Martínez relató una situación que puso en peligro su vida mientras entrenaba y pidió mayor respeto hacia los ciclistas en las rutas jujeñas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas jujeñas&nbsp;

Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas jujeñas 

Los peligros que enfrentan los ciclistas en las rutas de Jujuy volvieron a quedar en el centro del debate luego de que María Emilia Martínez, deportista que representa a la provincia en competencias nacionales e internacionales, denunciara que estuvo a punto de ser atropellada mientras realizaba uno de sus entrenamientos. La ciclista difundió un video en redes sociales donde relató lo sucedido y pidió mayor conciencia y respeto por parte de los conductores.

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La publicación tuvo una amplia repercusión y generó numerosos comentarios sobre la convivencia entre automovilistas, ciclistas y otras personas que utilizan las rutas para entrenar, trasladarse a sus trabajos o realizar actividades recreativas.

Martínez, quien entrena seis días a la semana y recorre decenas de kilómetros en cada jornada, aseguró que no es la primera vez que atraviesa una situación de peligro mientras circula en bicicleta.

Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas jujeñas

Los riesgos que corren los ciclistas en las rutas jujeñas

El momento en que una maniobra casi termina en tragedia

El episodio ocurrió cuando la deportista estaba finalizando su entrenamiento, cerca de su domicilio. Según relató, un automóvil que intentaba sobrepasar a otros vehículos avanzó hacia el sector por donde ella circulaba.

"Venía andando por mi carril, en la línea blanca, ya estaba terminando el entrenamiento cerca de mi casa y vi un reflejo. Era alguien que me hacía cambio de luces y venía pasando a dos autos", explicó.

De acuerdo con su testimonio, se trataba de un Fiat rojo conducido por una mujer. La ciclista advirtió la maniobra gracias a las luces del vehículo y logró desplazarse hacia un costado para evitar el impacto.

"Si no me tiraba al costado, me llevaba puesta. Venía a más de 100 kilómetros por hora, obviamente que me mata", expresó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La deportista también manifestó su preocupación por las consecuencias que podría haber tenido el episodio, especialmente por su familia y sus hijos, quienes la esperan después de cada entrenamiento.

Los riesgos de entrenar en las rutas jujeñas

La situación que atravesó Martínez refleja una problemática que, según su experiencia, afecta a numerosos ciclistas que utilizan las rutas de la provincia como espacios de entrenamiento.

La deportista explicó que, aunque se utilicen cascos, luces y otros elementos de seguridad, la protección es limitada frente a un automóvil o una camioneta que circula a gran velocidad.

"Los que vamos abajo, por más que vos tengas casco y luces, no te garantiza que eso te salve. Me parece una cuestión de protegernos mutuamente", sostuvo.

En ese sentido, pidió que los conductores mantengan una distancia prudente al sobrepasar a una bicicleta y reduzcan la velocidad cuando las condiciones del tránsito no permitan realizar una maniobra segura.

"No es necesario que nos pasen raspando, que nos pasen cerca cuando no viene nadie. Y cuando viene, no cuesta nada sacar un segundo el pie del acelerador y cuidarnos entre todos", señaló.

Además, recordó que anteriormente sufrió un accidente en el que fue atropellada por una camioneta. A partir de esa experiencia comenzó a utilizar luces en su bicicleta incluso durante el día, como una medida adicional de visibilidad.

La falta de espacios seguros para practicar ciclismo

Otro de los puntos que planteó Martínez es la necesidad de contar con espacios adecuados para quienes practican ciclismo de manera deportiva.

La ciclista explicó que no todos los entrenamientos pueden desarrollarse en circuitos urbanos, debido a las distancias, velocidades y exigencias que requiere la preparación para una competencia.

Frente a los comentarios que le sugirieron utilizar ciclovías o velódromos, señaló que en Jujuy no cuentan con un velódromo y que las ciclovías disponibles también presentan problemas de convivencia.

Como ejemplo mencionó la ciclovía del Xibi Xibi, donde, según indicó, es habitual encontrar peatones circulando por el espacio destinado a las bicicletas y ciclistas utilizando sectores peatonales.

"Empecemos a respetar lo básico", planteó.

De todos modos, reconoció que los propios ciclistas también deben cumplir las normas de tránsito y evitar comportamientos que puedan generar situaciones peligrosas, especialmente cuando circulan en grupos.

Qué medidas de seguridad recomienda para salir a entrenar

A partir de su experiencia, Martínez compartió una serie de recomendaciones para quienes practican ciclismo en rutas y caminos de Jujuy.

Entre las principales medidas mencionó el uso de casco correctamente ajustado, guantes, anteojos de protección, indumentaria de colores visibles y luces delanteras y traseras.

También destacó la importancia de mantener la bicicleta en buenas condiciones mecánicas y planificar los recorridos de acuerdo con la visibilidad y las características del camino.

En cuanto a los entrenamientos grupales, recomendó circular de manera ordenada y facilitar las maniobras de sobrepaso, siempre que puedan realizarse sin poner en riesgo a los deportistas.

Estas precauciones, sin embargo, no reemplazan la responsabilidad de los automovilistas de respetar las normas de tránsito y evitar maniobras peligrosas.

María Emilia Martínez y su preparación para representar a Jujuy

Detrás del reclamo por mayor seguridad vial también está la exigente rutina de una deportista que combina el ciclismo competitivo con su trabajo y la crianza de sus hijos.

Martínez contó que entrena seis días a la semana, con jornadas que incluyen gimnasio y, en determinadas oportunidades, doble turno. Sus entrenamientos duran como mínimo una hora y 45 minutos, con recorridos de al menos 40 kilómetros.

Durante el último fin de semana, por ejemplo, realizó un recorrido de casi 80 kilómetros hasta la Virgen de Punta Corral.

La deportista destacó que el 2026 fue un año importante para su trayectoria, con participaciones en competencias argentinas y provinciales. Su próximo desafío será el Campeonato Panamericano Máster de ciclismo, previsto para el 13, 14 y 15 de noviembre en Sierra de los Padres, Mar del Plata.

"Para hacer algo de esta manera y no vivir de esto, te tiene que apasionar. A mí me apasiona, siempre me gustó el deporte y para mí es un esfuerzo sumamente grande trabajar, ser mamá y poder entrenar", expresó.

Martínez también aseguró que continuar compitiendo es una decisión personal que forma parte de su estilo de vida y que le permite representar tanto a Jujuy como a la Argentina.

Un pedido de respeto y conciencia para evitar accidentes

La repercusión del video permitió instalar una discusión sobre las condiciones en las que entrenan y circulan los ciclistas por las rutas jujeñas.

Martínez contó que recibió numerosos mensajes de apoyo, aunque también comentarios agresivos de personas que cuestionaban su presencia en la ruta. Incluso, según relató, algunos usuarios le escribieron que deberían haberla atropellado.

Frente a esas reacciones, aclaró que su intención no es enfrentar a ciclistas y automovilistas, sino generar una reflexión sobre la responsabilidad que todos tienen al utilizar la vía pública.

También reconoció la necesidad de modificar conductas propias, como evitar el uso del celular al manejar, y remarcó que la prevención debe ser una responsabilidad compartida.

La deportista insistió en que el problema no afecta únicamente a quienes entrenan para competir, sino también a personas que utilizan la bicicleta para trabajar, cuidar su salud o trasladarse diariamente.

Su mensaje final estuvo centrado en la importancia de respetar la vida de quienes comparten las calles y rutas.

"Lo que importa es cuidar al otro. Creo que esa es mi reflexión", concluyó.

El testimonio de María Emilia Martínez vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una convivencia vial más segura en Jujuy, donde una maniobra imprudente puede tener consecuencias irreversibles para quienes circulan sobre dos ruedas.

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