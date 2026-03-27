"Lo dimos todo por la celeste y blanca", dijo un ciclista jujeño tras competir en Colombia

Con solo 21 años, Maximiliano Gómez vivió uno de los momentos más importantes de su carrera como ciclista: representar a la Argentina en los campeonatos americanos de ciclismo en Colombia.

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El joven jujeño formó parte de la Selección en la categoría Sub 23, donde solo cuatro ciclistas del país lograron ese lugar. “ Lo dimos todo por la celeste y blanca, siempre yendo al frente y buscando los mejores resultados ”, contó sobre la experiencia.

La competencia no fue sencilla. Gómez participó en una prueba de 161 kilómetros, con rivales de todo el continente. “ Fue muy duro, todas las selecciones querían ganar ”, explicó.

En su categoría, compitieron alrededor de 80 ciclistas, mientras que en la elite hubo más de 100, lo que da cuenta del nivel y la exigencia del evento. A pesar de eso, el equipo argentino estuvo cerca de lograr un lugar en el podio.

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El peso de vestir la camiseta argentina

Más allá de lo deportivo, representar al país fue una experiencia única. “Fue una locura, porque lo que soñaba de chico se cumplió”, expresó. El jujeño reconoció que la ansiedad fue uno de los principales desafíos antes de la competencia. “Tenía muchas ganas de que me confirmen para viajar, trataba de estar tranquilo para que no me gane la ansiedad”, relató.

Aunque desde afuera el ciclismo puede parecer ordenado y prolijo, dentro de la carrera la realidad es muy distinta. “Es muy picante, hay roces, bicicletazos, todos buscan la mejor posición”, contó sobre lo que se vive en el pelotón .

“A la hora de definir es muy sucio, todos quieren entrar y no hay espacio”, explicó dando más detalles.

Una pasión que nació en familia

El camino de Gómez en el ciclismo comenzó desde chico, influenciado por su entorno familiar. “Mi papá empezó con la bici y eso me contagió… desde chiquito me gustó”, recordó .

Aunque tuvo una pausa en su infancia, a los 14 años decidió volver con un objetivo más claro: competir.

Cómo es entrenar desde Jujuy para competir en el mundo

Hoy, su preparación combina entrenamientos intensos y tecnología. Cuenta con un entrenador en España y sigue una planificación a distancia, con monitoreo de datos en tiempo real. “Hoy la tecnología te permite medir todo: potencia, pulso, cada entrenamiento”, explicó .

Las rutinas incluyen semanas de carga, muchas horas sobre la bicicleta y un fuerte cuidado físico.

La experiencia en Colombia no solo fue un logro, sino también un punto de partida. Gómez ya se posiciona como uno de los nombres a seguir dentro del ciclismo jujeño, con proyección a nivel nacional e internacional.