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13 de marzo de 2026 - 13:11
Sociedad.

Una ciclista casi filma su propia muerte mientras circulaba con su perra

La escena quedó registrada por una cámara 360 que llevaba la ciclista. Ocurrió en España y el video se volvió viral en redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ciclista que casi cae por un acantilado

Una ciclista registró el dramático instante en el que estuvo a punto de caer por un acantilado mientras recorría un sendero en España. Se trata de Cecilia Sopeña, influencer de ciclismo conocida en Instagram, quien compartió las imágenes del momento en sus redes.

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El episodio fue captado por una cámara 360 que llevaba durante el recorrido, donde suele registrar sus salidas al aire libre y aventuras en bicicleta.

En el video se observa cómo la mujer avanza por un camino angosto, muy cerca de un acantilado, acompañada por su perra. En cuestión de segundos, la bicicleta pierde estabilidad y la ciclista se desliza peligrosamente hacia el borde del precipicio.

Embed - Así fue el peligroso accidente de la ciclista e influencer Cecilia Sopeña

Finalmente logra frenar a tiempo y evitar la caída. Tras el susto, se la escucha hablarle a su mascota para tranquilizarla: “Estate tranquila, que no pasa nada”. Luego se queda sentada unos segundos abrazando a la perra mientras intenta recuperarse del momento de tensión.

Horas más tarde, Sopeña publicó el video en sus redes junto a un mensaje de alivio. “Nezha me quiere muchísimo”, escribió en referencia al dios protector del taoísmo.

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Una ciclista casi filma su propia muerte mientras circulaba con su perra

Una ciclista casi filma su propia muerte mientras circulaba con su perra

La reflexión de la ciclista sobre las medidas de seguridad:

La publicación también generó polémica entre los usuarios, ya que la ciclista no llevaba casco al momento del incidente. Ante las críticas, la influencer difundió otro video en el que pidió disculpas y reflexionó sobre la importancia de las medidas de seguridad.

“En el vídeo anterior aparezco rodando sin casco. Aunque el contexto era una ruta de senderismo con mi perrita, sé que la imagen que transmití no fue la correcta. El casco salva vidas, y lo sé perfectamente”, expresó.

Además, reconoció que la experiencia la llevó a reflexionar. “Ayer viví una situación muy dura. Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te enfrenta con la fragilidad de la vida de una manera muy real”, concluyó.

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