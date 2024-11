Día del recién nacido prematuro: la gran historia de una mamá y su bebé jujeña

“Yo no sabía que sería prematura. En los controles venía muy bien y después empecé a sentir dolores y en la madrugada ya nació ella, fue una sorpresa. Ella estuvo internada 40 días y yo los pasé acá. Me quedé en la residencia del hospital. Era estar día y noche, todos los días, feriados, fin de semana, en todo momento estar con ella y tratando de hacer que se recupere siempre, cuidándola.

Luego de esta experiencia hasta el momento de la recuperación, llegó el momento de disfrutarla: “es increíble, es muy buena. Se adaptó fácilmente al hogar, así que no tuve problemas en eso. Al principio pensé que le iba a dificultar ya que había estado tanto tiempo en el hospital, pero no, se acostumbró bastante bien. Se llama Mariam Giselle. Mi mamá eligió el primer nombre y el segundo me gustó".