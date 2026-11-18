Jujuy hizo historia en el fútbol Sub 15: el penal atajado, las lágrimas y el mensaje de una hija

El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeón nacional en Neuquén y regaló una de las alegrías más grandes al fútbol formativo de nuestra provincia. Detrás del triunfo por 1 a 0 ante San Nicolás hubo más de 30 horas de viaje, cansancio, nervios, un penal atajado y un grupo de adolescentes que nunca dejó de creer que podía llegar a lo más alto del país.

Fútbol. El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeón del Torneo Nacional

La consagración llegó el domingo 15 de noviembre, en la final del Torneo Nacional de Selecciones, organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. E l gol de Luca Gualchi terminó de sellar una victoria que quedará para siempre en la historia de la Liga Jujeña.

Pero las emociones no terminaron cuando sonó el silbato final. Continuaron durante el largo regreso a Jujuy y, especialmente, cuando los chicos volvieron a abrazar a sus familias.

Pablo Tastaca, ayudante de campo del seleccionado y uno de los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Daniel Álvarez García, visitó los estudios de Canal 4 y compartió las sensaciones de una experiencia que todavía le cuesta dimensionar.

"Recuperando un poco de lo que fue esta aventura hermosa, la verdad que hermosa, larga, pero que terminó con un final feliz y que realmente nos lo merecíamos" "Recuperando un poco de lo que fue esta aventura hermosa, la verdad que hermosa, larga, pero que terminó con un final feliz y que realmente nos lo merecíamos"

Más de 30 horas de viaje, partidos difíciles y una final inolvidable

El camino hacia el título comenzó mucho antes de que la pelota empezara a rodar. El plantel salió de Jujuy el martes anterior al torneo, a las 10 de la mañana, y llegó a destino durante la madrugada del día siguiente, después de un recorrido agotador.

"El primer partido se notaba un poco de nerviosismo en los chicos, el cansancio de haber viajado, lo cual lo pudimos superar y pudimos ganar 2 a 0", recordó Tastaca sobre el debut ante el seleccionado de Formosa.

La segunda presentación fue frente a San Nicolás, un rival que el cuerpo técnico ya había estudiado y que, según explicó, representaba una de las pruebas más exigentes.

"Los chicos se sienten motivados de ver videos donde van analizando al rival. Todas esas cosas hacen que los chicos estén metidos en ese sentido. Ya conocíamos un poco al rival y sabíamos que iba a ser un rival fuerte", contó.

El encuentro terminó 1 a 1 y dejó al plantel pendiente de lo que sucedía en otra cancha, porque solamente los primeros de cada zona podían avanzar. "Quedó la incertidumbre de si clasificábamos o no. Y dio la casualidad que se dio el resultado en otra cancha y los dos pasábamos a la siguiente instancia, que era semifinal", relató.

Aquella clasificación provocó un desahogo enorme. No solamente por la dificultad deportiva, sino también por las situaciones que el grupo había atravesado durante la competencia.

"Fue una alegría grande, un desahogo también, porque ese partido sin duda fue difícil, tanto en lo emocional, donde uno va tragando muchas cosas, el tema del viaje, donde muchos chicos se desahogaron", recordó.

Y se detuvo en algo que, como formador, considera fundamental: la fortaleza mental de los adolescentes.

"Por ahí escuchamos cosas que nosotros no las hablamos, donde nos tratan de menos, por así decirlo. Pero, como les dije, lo mental es fundamental", sostuvo.

Después llegó la semifinal, con una victoria por 1 a 0 ante Villa Dolores, que les aseguró el lugar en el partido decisivo. El destino quiso que el último rival volviera a ser San Nicolás. Esta vez, con el título argentino en juego.

"Los chicos sintieron una motivación extra por haber vivido todo lo que ocasionó ese partido. Estaban re motivados, estaban arriba, y fue algo, una locura", "Los chicos sintieron una motivación extra por haber vivido todo lo que ocasionó ese partido. Estaban re motivados, estaban arriba, y fue algo, una locura",

La final tuvo todos los condimentos. Un partido muy disputado, decisiones arbitrales que generaron tensión y un momento decisivo que terminó por cambiar la historia.

Según relató el ayudante de campo, el entrenador Daniel Álvarez García fue expulsado durante los últimos minutos y él debió hacerse cargo del equipo.

"Lo expulsan a Dani, quedo a cargo yo. Y fueron los últimos minutos donde se nos da que atajan el penal, se nos da que hacemos el gol y se nos da que termine el partido yo al frente", contó, todavía emocionado.

El seleccionado jujeño se impuso por 1 a 0 y consiguió el campeonato nacional.

Para Tastaca, que estaba dando sus primeros pasos como ayudante de campo, aquella definición tuvo además un significado personal.

"Fue mi primera experiencia como ayudante de campo. Me encanta lo que es la dirección técnica, me encanta estar a cargo de todo. Con el proyecto de Dani, cuando empezó, me dijo cómo era la postura y no tuve ninguna duda en hacerlo", explicó.

Y agregó: "Realmente me siento un agradecido, porque uno vive tantas cosas y las busca también. Entonces se me dio en lo personal".

Las lágrimas, el mensaje de su hija y el abrazo de las familias

La historia de estos campeones no terminó en Neuquén. Todavía quedaba un largo viaje de regreso, esta vez con una copa y una alegría que parecía no entrar en el colectivo.

Tastaca contó que, durante el recorrido, intentaron disfrutar de cada momento y hacer que las horas pasaran entre festejos, conversaciones y recuerdos de lo vivido.

Pero hubo una escena que, para él, terminó de darle sentido a todo el esfuerzo.

"Yo creo que para los chicos se terminó cuando la familia nos estuvo esperando acá. Si bien llegamos re tarde, estaba la familia, cada familia con un abrazo. Creo que fue el punto donde caímos, o los chicos por ahí cayeron", recordó.

El reconocimiento continuó al día siguiente, cuando la Liga Jujeña recibió y homenajeó al plantel por la conquista nacional.

"Todavía van cayendo las fichas. Todavía uno no sabe la dimensión de lo que se logró, porque vos les decías a los chicos 'somos campeones nacionales' y es algo que vamos a tener de recuerdo para toda la vida", reflexionó.

El ayudante de campo imaginó también lo que significará para estos adolescentes regresar a la Liga dentro de algunos años y encontrar sus nombres y sus rostros entre los campeones.

"Vamos a estar en un cuadro en la Liga toda la vida. Vamos a crecer y el día que pasemos van a estar los chicos ahí. Fueron los chicos los protagonistas y eso es algo que yo creo que hay que saber valorarlo", señaló.

Y destacó que el título también debe servir para seguir fortaleciendo el trabajo con los jóvenes: "Al fútbol jujeño, creo que en ese sentido, nosotros dejamos la vara alta para poder trabajar y poder seguir apoyando".

Para Tastaca, el campeonato llegó en una etapa muy especial. Este año decidió dejar de jugar al fútbol, después de una extensa trayectoria vinculada al club Ríti, para dedicar más tiempo a su vocación como entrenador.

"Este año dejé de jugar. Uno por dentro no lo quiere dejar, pero entiende también los procesos. Ese lado me costó un montón y dije: bueno, le voy a meter pila más a esto, le voy a entregar más a esto", relató.

Su decisión también le permitió dedicar más tiempo a preparar los entrenamientos y acompañar a los chicos de las categorías infantiles. Durante la entrevista, incluso recibió un saludo de Bautista, uno de sus pequeños alumnos de Alto Comedero, un gesto que lo sorprendió y lo llenó de alegría.

"Trato de entregarme al 100%. Bauti es un alumnito de los más chiquititos que tengo. Entregarle todo lo que uno puede a mi vocación para mí es algo lindo", expresó.

Sin embargo, el momento más emotivo de la charla llegó cuando le preguntaron cuándo había llorado por el campeonato.

Tastaca recordó que, al finalizar la final, intentó contener sus emociones porque sentía que debía acompañar a los adolescentes después de todo lo que habían vivido.

"Uno trata, con todo esto de aprender, de ser referente. Uno tiene que tratar de contenerlos, más por los chicos, por todo lo que había pasado", explicó.

Pero hubo algo que no pudo contener: el mensaje de su hija

"Cuando caí realmente fue cuando recibí el mensaje de mi hija", comenzó a contar, antes de quebrarse por la emoción.

"La familia es lo primero, es la que banca todo esto. Uno sabe que se va una semana, ya teniendo familia, teniendo trabajo, que tiene que dejar un montón de cosas de lado", expresó.

Y cerró con una reflexión sencilla, pero que resume buena parte de lo que hay detrás de este campeonato: "La familia está primero y es la primera que banca".

La Selección Sub 15 de Jujuy volvió de Neuquén con un título nacional, pero también con algo que no cabe en ninguna vitrina: la experiencia de haber compartido un sueño, superar las dificultades y descubrir hasta dónde podían llegar juntos.

Los chicos fueron los protagonistas de una conquista histórica. Y detrás de cada uno hubo entrenadores, dirigentes y familias que acompañaron un camino que hoy tiene una recompensa enorme.

Porque con apenas 15 años, estos jóvenes ya pueden decir algo que los acompañará durante toda la vida: fueron campeones argentinos representando a Jujuy.

"En nuestra mente era salir campeón"

Mientras que Dylan Acosta, capitán de la Selección jujeña Sub 15, destacó que el equipo siempre tuvo como objetivo quedarse con el título. “En nuestra mente era salir campeón de la región y después de la nacional, y es lo que logramos, lo que quisimos todos los chicos y a eso íbamos”, expresó. Además, recordó cómo fue la adaptación durante la competencia: “Apenas llegamos, cómo nos trataron y en los partidos, más que nada, cómo nos decían, y eso supimos transformar el equipo y evaluarlo en la cancha”.

En cuanto al nivel futbolístico del plantel, Acosta resaltó la experiencia de algunos de sus compañeros y las características del seleccionado. “Como algunos chicos ya están en primera, tienen ese roce y sí tenemos más para más”, señaló. También definió al conjunto jujeño: “Es un equipo de buen pie, que representa el fútbol jujeño, es un equipo más aguerrido”.

Por último, el capitán hizo hincapié en la unión del grupo y en el trabajo realizado junto al cuerpo técnico para alcanzar el campeonato. “Nuestro grupo, como dije, está más que unido, más que nunca. Y era cada pelota lucharla por el compañero, pero era el juego como los profes nos enseñaron. Era más toque y más como hablarnos”, concluyó.