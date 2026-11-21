Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: conocé los 24 los colegios con sobredemanda

El ingreso a primer año 2027 en Jujuy avanza con la publicación del listado de instituciones educativas que registraron sobredemanda durante la segunda instancia de preinscripción. Según los datos difundidos este sábado 21 de noviembre por el Ministerio de Educación, son 24 los establecimientos en los que la cantidad de aspirantes supera los bancos disponibles.

Las instituciones están distribuidas en diez localidades de la provincia y reúnen un total de 3.350 preinscripciones para 910 vacantes. Cabe aclarar que cada estudiante pudo elegir hasta dos establecimientos en esta segunda etapa.

San Salvador de Jujuy concentra la mayor cantidad de colegios con sobredemanda, seguida por Palpalá y Libertador General San Martín. Uno de los casos más llamativos es el de la Escuela de Educación Técnica N° 2 «Prof. Jesús Raúl Salazar», que cuenta con 32 bancos disponibles y 625 preinscriptos. También se destaca la Escuela de Comercio N° 2 «Malvinas Argentinas», con 564 aspirantes para 60 vacantes.

Escuela de Educación Técnica N° 2 «Prof. Jesús Raúl Salazar»: 32 bancos disponibles y 625 preinscriptos

Escuela de Comercio N° 2 «Malvinas Argentinas»: 564 aspirantes para 60 vacantes. Ingreso a primer año 2027: listado de colegios con sobredemanda por localidad San Salvador de Jujuy (8 instituciones) Colegio Secundario N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solórzano: 120 vacantes y 349 preinscriptos.

Colegio Secundario N° 34: 34 vacantes y 57 preinscriptos.

Colegio Secundario N° 39: 24 vacantes y 35 preinscriptos.

Colegio Secundario N° 48: 16 vacantes y 44 preinscriptos.

Colegio Secundario N° 54: 7 vacantes y 42 preinscriptos.

Escuela de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas: 60 vacantes y 564 preinscriptos.

Escuela de Educación Técnica N° 2 Prof. Jesús Raúl Salazar: 32 vacantes y 625 preinscriptos.

Escuela Provincial de Comercio N° 3 José Manuel Estrada: 244 vacantes y 287 preinscriptos. Palpalá (3 instituciones) Bachillerato Provincial N° 22 Héroes de Malvinas: 78 vacantes y 90 preinscriptos.

Colegio Secundario de Artes N° 53: 27 vacantes y 58 preinscriptos.

Escuela Provincial de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano: 36 vacantes y 194 preinscriptos. Libertador General San Martín (3 instituciones) Colegio Secundario N° 47 Dr. René Favaloro: 39 vacantes y 78 preinscriptos.

Escuela Normal Superior Gral. San Martín: 28 vacantes y 179 preinscriptos.

Escuela Provincial de Artes N° 3 Lola Mora: 35 vacantes y 84 preinscriptos. Perico (2 instituciones) Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada: 15 vacantes y 125 preinscriptos.

Escuela Provincial Agrotécnica N° 7: 35 vacantes y 90 preinscriptos. San Pedro (2 instituciones) Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado: 12 vacantes y 87 preinscriptos.

Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín: 24 vacantes y 130 preinscriptos. Monterrico (2 instituciones) Colegio Secundario N° 36: 12 vacantes y 71 preinscriptos.

Escuela de Educación Técnica N° 1: 5 vacantes y 54 preinscriptos. Tilcara (1 institución) Colegio Secundario de Artes N° 49: 4 vacantes y 29 preinscriptos. Humahuaca (1 institución) Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias: 5 vacantes y 22 preinscriptos. La Quiaca (1 institución) Escuela de Educación Técnica N° 1: 11 vacantes y 42 preinscriptos. Los Lapachos (1 institución) Colegio Secundario N° 45: 7 vacantes y 14 preinscriptos. Ingreso a primer año 2027: cómo continúa el cronograma Tras la publicación de los establecimientos con sobredemanda, el proceso de asignación de vacantes continuará de acuerdo con el siguiente cronograma:

24 de noviembre : asignación del momento a través de INPROJUY.

26 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación de las vacantes e inscripción definitiva. Es fundamental que las familias respeten los plazos establecidos, ya que no confirmar la inscripción en las fechas correspondientes implica la pérdida del banco asignado. El listado completo puede consultarse en la plataforma oficial www.ingreso2027.jujuy.edu.ar.

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