Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , que se conmemora cada 25 de noviembre, Cecilia Lacere, fundadora de un refugio transitorio gratuito en Jujuy, compartió su historia personal y destacó el trabajo que realizan para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia doméstica.

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El espacio funciona desde marzo de 2010 y actualmente forma parte de la Asociación Civil Cuidando Infancias, integrada por voluntarias que brindan alojamiento, escucha y contención a mujeres, niños y adolescentes.

La iniciativa nació a partir de la propia experiencia de Cecilia, quien atravesó situaciones de violencia y reconoció las dificultades que enfrentan muchas mujeres al momento de abandonar sus hogares.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

«A veces confesar que yo he sido una mujer golpeada no es fácil. Cuando uno recibe violencia, pierde la personalidad y tiene miedo», relató.

La falta de un lugar seguro donde acudir, la ausencia de familiares cercanos y las dificultades para trasladarse con los hijos fueron algunas de las situaciones que la impulsaron a concretar el proyecto.

En 2006, cuando estaba próxima a jubilarse, comenzó a pensar en la creación del refugio. Cuatro años después, junto a otras mujeres y con la colaboración de la Iglesia, logró ponerlo en funcionamiento.

Inicialmente, la organización se denominaba Grupo Resiliencia. Posteriormente, adoptó el nombre de Asociación Civil Cuidando Infancias, con el objetivo de visibilizar también las consecuencias de la violencia en los hijos de las víctimas.

«La violencia no solo afecta a la mujer, afecta a los hijos», remarcó Lacere.

Cómo funciona el refugio para mujeres víctimas de violencia

El espacio ofrece alojamiento transitorio y gratuito, alimentación, acceso a agua caliente, descanso y contención para las mujeres que necesitan abandonar sus hogares junto a sus hijos.

La atención está a cargo de un grupo de voluntarias que, además de escuchar a las víctimas, facilita el contacto con organismos especializados para que puedan recibir asistencia profesional.

La asociación articula con el Consejo Provincial de la Mujer, organismos municipales y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, según las características de cada situación.

Lacere aclaró que el refugio está destinado específicamente a personas que atraviesan situaciones de violencia doméstica y no cuenta con los recursos necesarios para atender casos de personas en situación de calle.

Cómo solicitar ayuda: atención gratuita durante las 24 horas

Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia doméstica pueden comunicarse con la Asociación Civil Cuidando Infancias durante las 24 horas, todos los días del año, incluidos los feriados.

Teléfono: 388 596 4444 .

Atención las 24 horas.

Consultas mediante llamadas telefónicas.

Alojamiento transitorio y gratuito.

Recepción de mujeres junto a sus hijos.

La fundadora solicitó que el contacto se realice mediante llamadas telefónicas y no por mensajes de WhatsApp, para garantizar una respuesta más rápida ante una urgencia.

Finalmente, Cecilia dejó un mensaje para aquellas mujeres que todavía no se animan a pedir ayuda por miedo o preocupación por sus hijos: «Que nos llamen y digan “me siento mal”. Nosotros les vamos a decir: tomá tus hijos y vení. Después vamos a ver qué sucede».