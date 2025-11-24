Día contra la violencia hacia la mujer: preparan actividades

Actividades para recordar el "Día de la no violencia hacia la Mujer"

Mañana se recordará el Día contra la violencia hacia la Mujer, una fecha que busca visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren mujeres y diversidades en la sociedad.

Esta jornada rinde homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana por su activismo contra la dictadura, y se ha convertido en un llamado a la acción mundial para proteger los derechos y la vida digna de las mujeres. En Argentina, la problemática es compleja y preocupante en donde se observa hechos que lamentablemente involucran a mujeres que sufren agresiones por motivos de género.

violencia2 Actividades en nuestra provincia En Jujuy, las actividades organizadas por distintas instituciones incluyen jornadas de concientización, talleres, encuentros y actos públicos que proponen reflexionar sobre el impacto de la violencia machista y promover mecanismos efectivos de protección y denuncia.

El país cuenta con leyes como la Ley de Protección Integral a las Mujeres (27.533) y la Línea 144, servicio federal de atención y asesoramiento para víctimas de violencia de género. Además, la Ley Micaela obliga a la capacitación en género de todas las personas que integran los tres poderes del Estado, buscando un cambio cultural desde las instituciones.

Mejorar y fortalecer distintas áreas Sin embargo, organizaciones feministas y sociales alertan sobre la persistencia de la violencia y el aumento de femicidios y discriminación, y reclaman la declaración y cumplimiento efectivo de la emergencia nacional, así como la mejora y fortalecimiento de las áreas de género en todos los niveles de gobierno. En este contexto, la conmemoración del 25N en Jujuy y en todo el país no solo es un momento de recuerdo y homenaje, sino también un espacio de protesta y reivindicación por una sociedad libre de violencia y desigualdad, donde cada persona pueda vivir con dignidad y seguridad. El compromiso colectivo, desde las instituciones hasta la ciudadanía, es vital para dar pasos concretos hacia la igualdad real y la erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres. violencia3

