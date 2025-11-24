Día contra la violencia hacia la mujer: preparan actividades

En Jujuy, las actividades organizadas por distintas instituciones incluyen jornadas de concientización, talleres, encuentros y actos públicos que proponen reflexionar sobre el impacto de la violencia machista y promover mecanismos efectivos de protección y denuncia.
Sin embargo, organizaciones feministas y sociales alertan sobre la persistencia de la violencia y el aumento de femicidios y discriminación, y reclaman la declaración y cumplimiento efectivo de la emergencia nacional, así como la mejora y fortalecimiento de las áreas de género en todos los niveles de gobierno.
En este contexto, la conmemoración del 25N en Jujuy y en todo el país no solo es un momento de recuerdo y homenaje, sino también un espacio de protesta y reivindicación por una sociedad libre de violencia y desigualdad, donde cada persona pueda vivir con dignidad y seguridad.
El compromiso colectivo, desde las instituciones hasta la ciudadanía, es vital para dar pasos concretos hacia la igualdad real y la erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres.