lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 08:04
Día contra la violencia hacia la mujer: preparan actividades

Mañana se recordará el Día contra la violencia hacia la Mujer, con actividades que buscan visibilizar una problemática creciente.

Por  Silvano Pintos
Mañana se recordará el Día contra la violencia hacia la Mujer, una fecha que busca visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren mujeres y diversidades en la sociedad.

Actividades en nuestra provincia

En Jujuy, las actividades organizadas por distintas instituciones incluyen jornadas de concientización, talleres, encuentros y actos públicos que proponen reflexionar sobre el impacto de la violencia machista y promover mecanismos efectivos de protección y denuncia.

Mejorar y fortalecer distintas áreas

Sin embargo, organizaciones feministas y sociales alertan sobre la persistencia de la violencia y el aumento de femicidios y discriminación, y reclaman la declaración y cumplimiento efectivo de la emergencia nacional, así como la mejora y fortalecimiento de las áreas de género en todos los niveles de gobierno.

En este contexto, la conmemoración del 25N en Jujuy y en todo el país no solo es un momento de recuerdo y homenaje, sino también un espacio de protesta y reivindicación por una sociedad libre de violencia y desigualdad, donde cada persona pueda vivir con dignidad y seguridad.

El compromiso colectivo, desde las instituciones hasta la ciudadanía, es vital para dar pasos concretos hacia la igualdad real y la erradicación definitiva de la violencia contra las mujeres.

