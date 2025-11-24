Rechazaron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el juicio de Diego Maradona

Julieta Makintach

El Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro rechazó este lunes 24 de noviembre el pedido de detención de la jueza destituida, Julieta Makintach, tras una presentación de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona.

En la resolución, el juzgado les recordó a los abogados que solo la fiscalía puede solicitar la detención. Tampoco hizo lugar al pedido de prohibición de salida del país de la ex magistrada.

Asimismo, tampoco hizo lugar al pedido de prohibición de salida del país de la ex magistrada.

Por otro lado, el juzgado rechazó las nulidades planteadas por la defensa y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. Por último, se dispuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con los testigos, incluyendo comunicaciones electrónicas y redes sociales, salvo autorización judicial o necesidad procesal.

