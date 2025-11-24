lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 16:36
Luto.

De qué murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui

La noticia de la muerte de Juan José Mussi fue confirmada por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Murió Juan José Mussi, actual intendente de Berazategui

Murió Juan José Mussi, actual intendente de Berazategui

Durante las primeras horas de la tarde deste lunes 24 de noviembre, trascendió la noticia del fallecimiento de Juan José Mussi, actual intendente de Berazategui e histórico dirigente del PJ.

De qué murió José Luis Mussi

Si bien se sabe que contaba con 84 años, aún no se conocieron los motivos de su deceso.

Su fallecimiento fue advertido en redes sociales gracias a los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, quienes no dudaron en despedirlo con sentidas palabras en redes sociales una vez anoticiados de su partida.

Quién fue Juan José Mussi

El médico y político Juan José Mussi forjó una extensa e influyente carrera pública, principalmente en el municipio de Berazategui, donde fue intendente en seis ocasiones, intercalando estos mandatos con roles de alto nivel en las gestiones provincial y nacional.

Formado como médico en la Universidad Nacional de La Plata, Mussi inició su actividad institucional como concejal. Su primera incursión en el Ejecutivo local fue en 1987, asumiendo la intendencia de Berazategui bajo el contexto de la victoria de Antonio Cafiero en la Provincia de Buenos Aires.

A nivel provincial, Eduardo Duhalde lo convocó en 1994 para liderar el Ministerio de Salud, una cartera que mantuvo durante toda la gestión de Felipe Solá hasta el año 2002.

En 2019, Mussi regresó a la arena electoral local para disputar y ganar nuevamente la intendencia, que en ese momento ejercía su hijo, Patricio Mussi. Habiendo renovado su mandato en 2023, se proyectaba que complete su actual período al frente del municipio de Berazategui en 2027, aunque su muerte impidió esto.

